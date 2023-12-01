Дешеві подорожі Європою. Ryanair запустить ще 5 нових рейсів наступного року

Лоукостер Ryanair запустить нові рейси по Європі. Із весни 2024 року із п'яти європейських міст можна буде полетіти до Сараєво.
Рейси до чарівної балканської країни будуть виконуватися із Бельгії, Швеції, Італії, Німеччини та Англії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair планує розширити свою мережу рейсів і додати нові напрямки із Сараєво, столиці Боснії і Герцеговини, до європейських міст. У цій країні активно розвивається туризм.
Початок рейсів запланований на березень-квітень 2024 року:
Боснія і Герцеговина відкрита для українців без віз – як для туристів (до 30 днів), так і для втікачів від війни.
Авіакомпанія Ryanair раніше додала 4 маршрути, які з'єднали сім міст Європи. Нові напрямки з'явилися восени між містами Європи із захопливою архітектурою:
Також восени стартували рейси Ryanair до Марокко із Німеччини, Австрії та Швеції.
Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на сайті авіакомпанії.
Раніше ми писали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.
Також повідомлялося, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.