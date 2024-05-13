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Дешеві подорожі Європою. Популярна авіакомпанія запускає рейси з 10 країн

Понеділок 13 травня 2024 13:29
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Дешеві подорожі Європою. Популярна авіакомпанія запускає рейси з 10 країн Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Європейський лоукостер Ryanair додає до своєї маршрутної мережі рейси з 10 країн. Подорожувати за новими напрямками можна буде із жовтня 2024 року.

Куди зможуть літати пасажири за бюджетними цінами, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Ірландська авіакомпанія Ryanair додає до своєї мережі польотів 8 нових рейсів. Полетіти за новими напрямками можна буде з 10 країн: Великої Британії, Угорщини, Болгарії, Німеччини, Литви, Польщі, Іспанії, Данії, Франції та Фінляндія.

Зокрема, восени з'являться такі нові рейси лоукостера:

  • Будапешт – Ліверпуль з 28 жовтня – двічі на тиждень;
  • Барселона – Копенгаген з 29 жовтня – 4 рази на тиждень;
  • Бірмінгем – Пловдив з 2 листопада – 1 раз на тиждень;
  • Меммінген – Манчестер з 2 листопада – 1 раз на тиждень;
  • Белфаст – Каунас з 27 жовтня 2024 року – двічі на тиждень;
  • Франкфурт Хан – Софія з 27 жовтня – 3 рази на тиждень;
  • Париж Бове – Рованіемі з 28 жовтня – двічі на тиждень;
  • Бірмінгем – Лодзь з 28 жовтня – двічі на тиждень.

Придбати квитки можна на сайті авіакомпанії ryanair.com.

Нагадаємо, ми писали, що Ryanair відновлює рейси до Ізраїлю. Полетіти можна буде із 6 країн.

Також ми розповідали, що Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

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