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Дешевые путешествия по Европе. Популярная авиакомпания запускает рейсы из 10 стран

Понедельник 13 мая 2024 13:29
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Дешевые путешествия по Европе. Популярная авиакомпания запускает рейсы из 10 стран Фото: Пассажиры авиакомпании Ryanair (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейский лоукостер Ryanair добавляет в свою маршрутную сеть рейсы из 10 стран. Путешествовать по новым направлениям можно будет с октября 2024 года.

Куда смогут летать пассажиры по бюджетным ценам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Ирландская авиакомпания Ryanair добавляет в свою сеть полетов 8 новых рейсов. Полететь по новым направлениям можно будет из 10 стран: Великобритании, Венгрии, Болгарии, Германии, Литвы, Польши, Испании, Дании, Франции и Финляндия.

В частности, осенью появятся такие новые рейсы лоукостера:

  • Будапешт – Ливерпуль с 28 октября – дважды в неделю;
  • Барселона – Копенгаген с 29 октября – 4 раза в неделю;
  • Бирмингем – Пловдив со 2 ноября – 1 раз в неделю;
  • Мемминген – Манчестер со 2 ноября – 1 раз в неделю;
  • Белфаст – Каунас с 27 октября 2024 года – дважды в неделю;
  • Франкфурт Хан – София с 27 октября – 3 раза в неделю;
  • Париж Бове – Рованиеми с 28 октября – дважды в неделю;
  • Бирмингем – Лодзь с 28 октября – дважды в неделю.

Купить билеты можнона сайте авиакомпании ryanair.com.

Напомним, мы писали, что Ryanair возобновляет рейсы в Израиль. Полететь можно будет из 6 стран.

Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы из аэропортов Польши. Полететь в популярные средиземноморские локации можно будет из Познани и Катовице.

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