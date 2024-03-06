Дешеві квитки на море. Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair додає 7 нових напрямків до своєї маршрутної мережі із Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.

Нові авіарейси зроблять доступнішими подорожі для пасажирів із Польщі до 5 європейських країн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Нові сполучення бюджетної авіакомпанії Ryanair навесні заплановані між Польщею та такими країнами: Іспанією, Італією, Хорватією, Великобританією та Мальтою.

Полетіти можна буде за маршрутами:

Катовіце – Аліканте з 19 квітня 2024 року, один рейс на тиждень;

Катовіце – Барі з 16 квітня 2024 року, двічі на тиждень;

Катовіце – Мальта з 15 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень;

Катовіце – Рим Фьюмічіно з 15 квітня 2024 року, двічі на тиждень;

Катовіце – Задар з 17 квітня 2024 року, один рейс на тиждень;

Познань – Малага (розклад ще невідомий);

Варшава Модлін – Манчестер з 17 квітня 2024 року, 3 рейси на тиждень.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Приклади цін на перельоти:

Катовіце – Аліканте – від 59 євро (19 квітня);

Катовіце – Рим Фьюмічіно – від 51 євро (15 квітня)

Варшава Модлін – Манчестер – від 30 євро (28 квітня).

Раніше повідомлялося, що Ryanair додає нові рейси на півдні та півночі Європи. Подорожувати можна буде до міст із захопливою архітектурою в Італії, Іспанії, Швеції та Литві.

Також лоукостер Ryanair готується скоротити частину рейсів через дефіцит авіалайнерів. Скорочення торкнеться аеропортів Варшава-Модлін, Дублін, Мілан-Мальпенса, та чотирьох аеропортів у Португалії.