Дешеві квитки на море. Ryanair відкриває нові рейси з аеропортів Польщі

Ірландський лоукостер Ryanair додає 7 нових напрямків до своєї маршрутної мережі із Польщі. Полетіти до популярних середземноморських локацій можна буде із Познані та Катовіце.
Нові авіарейси зроблять доступнішими подорожі для пасажирів із Польщі до 5 європейських країн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.
Нові сполучення бюджетної авіакомпанії Ryanair навесні заплановані між Польщею та такими країнами: Іспанією, Італією, Хорватією, Великобританією та Мальтою.
Полетіти можна буде за маршрутами:
Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Приклади цін на перельоти:
Раніше повідомлялося, що Ryanair додає нові рейси на півдні та півночі Європи. Подорожувати можна буде до міст із захопливою архітектурою в Італії, Іспанії, Швеції та Литві.
Також лоукостер Ryanair готується скоротити частину рейсів через дефіцит авіалайнерів. Скорочення торкнеться аеропортів Варшава-Модлін, Дублін, Мілан-Мальпенса, та чотирьох аеропортів у Португалії.