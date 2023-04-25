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Де українські школярі за кордоном можуть здати мультитест: список міст

Фото: Українські школярі у Варшаві (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном через війну, зможуть скласти Національний мультимедійний тест в одній із 28 країн. Водночас у деяких із них тимчасові екзаменаційні центри будуть розміщуватися відразу у кількох містах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

У відомстві зазначають, що список міст за кордоном доповнюється, і перемовини щодо його розширення продовжуються. Наприклад, нещодавно Україна досягнула домовленостей із представниками Берна (Швейцарія), Братислави (Словаччина), Кишинева (Молдова) та Роттердама (Нідерланди).

Фото: В яких країнах діятимуть тимчасові екзаменаційні центри (скриншот з сайту testportal.gov.ua)

Станом на сьогодні тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у таких містах за кордоном:

  • Австрія: Відень;
  • Азербайджан: Баку;
  • Бельгія: Брюссель;
  • Болгарія: Варна, Софія;
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії: Абериствіт, Единбург, Лондон;
  • Грузія: Тбілісі;
  • Данія: Орхус;
  • Естонія: Таллінн;
  • Ірландія: Дублін;
  • Іспанія: Валенсія;
  • Італія: Мілан, Рим;
  • Канада: Едмонтон, Монктон, Торонто;
  • Латвія: Рига;
  • Литва: Каунас;
  • Молдова: Кишинів;
  • Нідерланди: Роттердам;
  • Німеччина: Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен;
  • Польща: Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;
  • Португалія: Лісабон;
  • Румунія: Бухарест;
  • Словаччина: Братислава;
  • США: Нью-Йорк, Сакраменто;
  • Угорщина: Будапешт;
  • Фінляндія: Гельсінкі;
  • Франція: Марсель, Париж;
  • Чехія: Брно, Прага;
  • Швейцарія: Берн;
  • Швеція: Стокгольм.

Коли можна подати заявку на участь у тестуванні

Реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті почалася 3 квітня. Триватиме вона до 3 травня.

"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася зручніша для вас локація – можете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані", – йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Там додали, що щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами, є обмеження. Тому у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору.

"Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – додали в держустанові.

Раніше повідомлялося, який алгоритм дій для випускників по реєстрації на мультитест-2023.

Також у МОН оприлюднили правила приймання на навчання в університети та коледжі.

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