Де українські школярі за кордоном можуть здати мультитест: список міст

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном через війну, зможуть скласти Національний мультимедійний тест в одній із 28 країн. Водночас у деяких із них тимчасові екзаменаційні центри будуть розміщуватися відразу у кількох містах.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
У відомстві зазначають, що список міст за кордоном доповнюється, і перемовини щодо його розширення продовжуються. Наприклад, нещодавно Україна досягнула домовленостей із представниками Берна (Швейцарія), Братислави (Словаччина), Кишинева (Молдова) та Роттердама (Нідерланди).
Станом на сьогодні тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у таких містах за кордоном:
Реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті почалася 3 квітня. Триватиме вона до 3 травня.
"Якщо ви вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася зручніша для вас локація – можете після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані", – йдеться у повідомленні УЦОЯО.
Там додали, що щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами, є обмеження. Тому у разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору.
"Зважайте на те, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено тільки під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – додали в держустанові.
Раніше повідомлялося, який алгоритм дій для випускників по реєстрації на мультитест-2023.
Також у МОН оприлюднили правила приймання на навчання в університети та коледжі.
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