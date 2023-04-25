Где украинские школьники за границей могут сдать мультитест: список городов

Украинцы, временно находящиеся за границей из-за войны, смогут сдать Национальный мультимедийный тест в одной из 28 стран. В то же время в некоторых из них временные экзаменационные центры будут размещаться сразу в нескольких городах.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
В ведомстве отмечают, что список городов за границей дополняется, и переговоры по его расширению продолжаются. К примеру, недавно Украина достигла договоренностей с представителями Берна (Швейцария), Братиславы (Словакия), Кишинева (Молдова) и Роттердама (Нидерланды).
По состоянию на сегодняшний день временные экзаменационные центры будут созданы в таких городах за границей:
Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте началась 3 апреля. Продлится она до 3 мая.
"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные", – говорится в сообщении УЦОКО.
Там добавили, что в отношении количества мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами, есть ограничения. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора.
"Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – добавили в госучреждении.
Ранее сообщалось, каков алгоритм действий для выпускников по регистрации на мультитесте-2023.
Также в МОН обнародовали правила приема на обучение в университеты и колледжи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.