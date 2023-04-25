Где украинские школьники за границей могут сдать мультитест: список городов

Украинцы, временно находящиеся за границей из-за войны, смогут сдать Национальный мультимедийный тест в одной из 28 стран. В то же время в некоторых из них временные экзаменационные центры будут размещаться сразу в нескольких городах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В ведомстве отмечают, что список городов за границей дополняется, и переговоры по его расширению продолжаются. К примеру, недавно Украина достигла договоренностей с представителями Берна (Швейцария), Братиславы (Словакия), Кишинева (Молдова) и Роттердама (Нидерланды).

Фото: В каких странах будут действовать временные экзаменационные центры (скриншот с сайта testportal.gov.ua)

По состоянию на сегодняшний день временные экзаменационные центры будут созданы в таких городах за границей:

Австрия: Вена;

Азербайджан: Баку;

Бельгия: Брюссель;

Болгария: Варна, София;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Абериствит, Эдинбург, Лондон;

Грузия: Тбилиси;

Дания: Орхус;

Эстония: Таллин;

Ирландия: Дублин;

Испания: Валенсия;

Италия: Милан, Рим;

Канада: Эдмонтон, Монктон, Торонто;

Латвия: Рига;

Литва: Каунас;

Молдова: Кишинев;

Нидерланды: Роттердам;

Германия: Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен;

Польша: Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;

Португалия: Лиссабон;

Румыния: Бухарест;

Словакия: Братислава;

США: Нью-Йорк, Сакраменто;

Венгрия: Будапешт;

Финляндия: Хельсинки;

Франция: Марсель, Париж;

Чехия: Брно, Прага;

Швейцария: Берн;

Швеция: Стокгольм.

Когда можно подать заявку на участие в тестировании

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте началась 3 апреля. Продлится она до 3 мая.

"Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная для вас локация – можете после получения сертификата до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные", – говорится в сообщении УЦОКО.

Там добавили, что в отношении количества мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами, есть ограничения. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора.

"Учитывайте, что в некоторых городах/странах тестирование будет проведено только во время дополнительной сессии. Советуем не медлить с регистрацией", – добавили в госучреждении.

Ранее сообщалось, каков алгоритм действий для выпускников по регистрации на мультитесте-2023.

Также в МОН обнародовали правила приема на обучение в университеты и колледжи.

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