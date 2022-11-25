Де та як можна оформити паспорт під час війни: всі деталі

Все, що треба знати про офолмлення документів в Україні та за кордоном під час воєнного стану – у матеріалі РБК-Україна.
Під час війни багато українців втратили важливі документи, в тому числі паспорти. Іншим треба їх обміняти через закінчення терміну придатності та інших причин.
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, де та як можна оформити, отримати та обміняти внутрішні та закордонні паспорти громадян України під час дії воєнного стану.
Процедура оформлення паспортів (внутрішніх та закордонних) залишається незмінною у випадку, якщо ви проживаєте на території, підконтрольній Україні.
Внутрішньопереміщеним особам можна звернутися до будь-якого іншого підрозділу міграційної служби. Зробити це можна за місцем вашого фактичного перебування. Це може бути територіальний ЦНАП або підрозділ держпідприємства "Документ".
У разі якщо ви раніше вже подавали документи на оформлення паспорта, однак через війну не дочекалися його видачі, є можливість отримання паспорту в інших регіональних підрозділах Державної міграційної служби. Ці документи можуть надіслати за вашим проханням до одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України. Також можливе надсилання документу за кордон.
За кордоном громадяни України зможуть забрати готові документи у закладах дипломатичних установ чи відокремленого підрозділу ДП “Документ”.
Для цього потрібно виконати кілька кроків:
Фото: Для оформлення паспорта громадянина України, а також паспорта для виїзду за кордон потрібно виконати всього кілька кроків (РБК-Україна/Віталій Носач)
Бувають ситуації, коли вам треба засвідчити особу, але паспорт ви загубили або втратили. В такому разі ви можете показати такі документи, окрім внутрішнього паспорта громадянина України:
Якщо так трапилося, що жодного із перелічених документів у вас немає, можна використати електронні документи. Наприклад, закордонний або внутрішній паспорт у додатку "Дія".
Зверніть увагу: На час дії воєнного стану в уряді запустили “єДокумент". Він також відображається у “Дії”. Цей документ містить необхідну інформацію для ідентифікації людини.
Однак у разі втрати фізичного документа слід звернутись до поліції. Далі необхідно піти до ЦНАПу або ж територіального органу Державної міграційної служби.
"Наразі можливість продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них інформації про дітей у дипломатичних/консульських установах України незалежно від ситуації відновлено 1 листопада 2022. Зазначені послуги здійснюватимуться безоплатно протягом одного робочого дня", – зазначають на сайті.
Фото: Дію паспорта можна продовжити, звернувшись до однієї з установ, яка цим займається (РБК-Україна/Віталій Носач)
Важливо: Вклеїти фотографію дітей до паспорта дорослого або продовжити закордонний паспорт можна лише у двох випадках: