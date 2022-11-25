Де та як можна оформити паспорт під час війни: всі деталі

Під час війни багато українців втратили важливі документи, в тому числі паспорти. Іншим треба їх обміняти через закінчення терміну придатності та інших причин.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, де та як можна оформити, отримати та обміняти внутрішні та закордонні паспорти громадян України під час дії воєнного стану.

Де оформити паспорт громадянина України під час війни

Процедура оформлення паспортів (внутрішніх та закордонних) залишається незмінною у випадку, якщо ви проживаєте на території, підконтрольній Україні.

Внутрішньопереміщеним особам можна звернутися до будь-якого іншого підрозділу міграційної служби. Зробити це можна за місцем вашого фактичного перебування. Це може бути територіальний ЦНАП або підрозділ держпідприємства "Документ".

У разі якщо ви раніше вже подавали документи на оформлення паспорта, однак через війну не дочекалися його видачі, є можливість отримання паспорту в інших регіональних підрозділах Державної міграційної служби. Ці документи можуть надіслати за вашим проханням до одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України. Також можливе надсилання документу за кордон.

За кордоном громадяни України зможуть забрати готові документи у закладах дипломатичних установ чи відокремленого підрозділу ДП “Документ”.

Що потрібно для отримання паспорта

Для цього потрібно виконати кілька кроків:

виберіть місце, де ви хотіли б його отримати (територіальний підрозділ ДМС в Україні або підрозділ ДП “Документ” у разі, якщо ви за кордоном);

подайте ваше особисте звернення у довільній формі;

чекайте на інформаційне повідомлення про готовність документа.

Фото: Для оформлення паспорта громадянина України, а також паспорта для виїзду за кордон потрібно виконати всього кілька кроків (РБК-Україна/Віталій Носач)

Якщо просять посвідчення особи. Що робити, коли загубили паспорт

Бувають ситуації, коли вам треба засвідчити особу, але паспорт ви загубили або втратили. В такому разі ви можете показати такі документи, окрім внутрішнього паспорта громадянина України:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка або члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України.

Якщо так трапилося, що жодного із перелічених документів у вас немає, можна використати електронні документи. Наприклад, закордонний або внутрішній паспорт у додатку "Дія".

Зверніть увагу: На час дії воєнного стану в уряді запустили “єДокумент". Він також відображається у “Дії”. Цей документ містить необхідну інформацію для ідентифікації людини.

Однак у разі втрати фізичного документа слід звернутись до поліції. Далі необхідно піти до ЦНАПу або ж територіального органу Державної міграційної служби.

Як можна продовжити дію закордонного паспорта

"Наразі можливість продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них інформації про дітей у дипломатичних/консульських установах України незалежно від ситуації відновлено 1 листопада 2022. Зазначені послуги здійснюватимуться безоплатно протягом одного робочого дня", – зазначають на сайті.

Фото: Дію паспорта можна продовжити, звернувшись до однієї з установ, яка цим займається (РБК-Україна/Віталій Носач)

Важливо: Вклеїти фотографію дітей до паспорта дорослого або продовжити закордонний паспорт можна лише у двох випадках:

У випадку, якщо у територіальних органів/підрозділів міграційної служби, посольств або консульських установ немає підключення до Єдиного державного демографічного реєстру, щоб оформити новий закордонний паспорт. Якщо громадянину України потрібно негайно виїхати за кордон для власного лікування, супроводу тяжкохворої особи чи смерті родича, який жив за кордоном (така підстава моє бути підкріплена відповідними документами).