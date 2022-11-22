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ЄС визнаватиме українські електронні підписи: де знадобляться

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Київ, Вівторок 22 листопада 2022 18:11
ЄС визнаватиме українські електронні підписи: де знадобляться Фото: Євросоюз визнаватиме українські електронні підписи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Країни Європейського Союзу найближчим часом визнаватимуть українські електронні підписи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністерства цифрової трансформації України.

Сьогодні, 22 листопада, уряд прийняв постанову, яка дозволить українцям використовувати електронний підпис у Європейському Союзі для отримання певних послуг. Відповідно, європейський е-підпис буде визнано в Україні.

Наразі багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та отримувати певні послуги, або ідентифікувати себе при отриманні багатьох послуг та веденні бізнесу за кордоном. Експериментальний проект визнання підпису дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг.

Раніше ми писали, що міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування програми доступного кредитування "Оселя" у додатку "Дія".

Також повідомлялося, що сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду України почали приймати е-паспорт (ID-карту), сформований у додатку Дія для підтвердження особистості відвідувача.

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