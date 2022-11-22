ЄС визнаватиме українські електронні підписи: де знадобляться

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністерства цифрової трансформації України.

Сьогодні, 22 листопада, уряд прийняв постанову, яка дозволить українцям використовувати електронний підпис у Європейському Союзі для отримання певних послуг. Відповідно, європейський е-підпис буде визнано в Україні.

Наразі багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та отримувати певні послуги, або ідентифікувати себе при отриманні багатьох послуг та веденні бізнесу за кордоном. Експериментальний проект визнання підпису дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг.