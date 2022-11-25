Где и как можно оформить паспорт во время войны: все детали

Все, что нужно знать об оформлении документов в Украине и за рубежом – в материале РБК-Украина.
Во время войны многие украинцы потеряли важные документы, в том числе паспорта. Другим нужно их обменять по истечении срока годности и по другим причинам.
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, где и как можно оформить, получить и обменять внутренние и загранпаспорта граждан Украины во время действия военного положения.
Процедура оформления паспортов (внутренних и зарубежных) остается неизменной, если вы проживаете на территории, подконтрольной Украине.
Внутриперемещенным лицам можно обратиться в любое другое подразделение миграционной службы. Сделать это можно по месту вашего фактического пребывания. Это может быть территориальное ЦНАП или подразделение госпредприятия "Документ".
В случае если вы ранее уже подавали документы на оформление паспорта, однако из-за войны не дождались его выдачи, есть возможность получения паспорта в других региональных подразделениях Государственной миграционной службы. Эти документы могут отправить по вашей просьбе в одно территориальное подразделение ДМС в другое в пределах Украины. Также возможна отправка документа за границу.
За границей граждане Украины смогут забрать готовые документы в заведениях дипломатических учреждений или отдельного подразделения ГП "Документ".
Для этого необходимо выполнить несколько шагов:
Фото: Для оформления паспорта гражданина Украины, а также паспорта для выезда за границу нужно выполнить всего несколько шагов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Бывают ситуации, когда вам нужно удостоверить личность, но паспорт вы потеряли или потеряли. В таком случае вы можете показать следующие документы, кроме внутреннего паспорта гражданина Украины:
Если так получилось, что ни одного из перечисленных документов у вас нет, можно использовать электронные документы. К примеру, заграничный или внутренний паспорт в приложении "Дія".
Обратите внимание: Во время действия военного положения в правительстве запустили "есть документ". Он также отображается в "Дии". Этот документ содержит необходимую информацию для идентификации человека.
Однако в случае потери физического документа следует обратиться в полицию. Далее необходимо пойти в ЦНАП или территориальный орган Государственной миграционной службы.
"В настоящее время возможность продления срока действия загранпаспортов и внесения в них информации о детях в дипломатических/консульских учреждениях Украины независимо от ситуации возобновлена 1 ноября 2022 года. Указанные услуги будут осуществляться бесплатно в течение одного рабочего дня", — отмечают на сайте.
Фото: Действие паспорта можно продлить, обратившись в одно из занимающихся этим учреждений (РБК-Украина/Виталий Носач)
Важно: Вклеить фотографию детей в паспорт взрослого или продлить загранпаспорт можно только в двух случаях:
Во время войны Кабинет Министров Украины внес изменения в законодательство, что значительно упрощает процедуры оформления и выдачи загранпаспортов:
Напомним, в Евросоюзе будут признавать украинские электронные подписи: мы писали, где они понадобятся.