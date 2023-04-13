Де працюють у Польщі біженці з України: найпоширеніші роботи

Українці активно працевлаштовуються на роботу в Польщі. З березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тисяч заяв на доручення роботи українським біженцям на умовах спрощеного доступу до ринку праці.

У багатьох галузях українці заповнили дефіцит персоналу в Польщі, повідомили TRAVEL РБК-Україна експерти міграційної платформи EWL.

Де працюють українські біженці у Польщі

Половина працівників з України влаштувалися на просту фізичну роботу. Українці працюють на таких роботах:

у сфері послуг – 37%;

на промислових підприємствах– 34%;

у транспортній галузі, логістиці – 15%;

торгівлі – 7%;

будівництва – 7%.

Серед працівників сфери послуг найбільше людей зайняті у готельному бізнесі, гастрономії, адміністративних послугах і допоміжної діяльності, наприклад, у клінінгових компаніях, агентствах тимчасової праці.

Фото: Робота на пекарні у Польщі (gettyimages.com)

"Понад 80% українців, які приїхали до Польщі після російського вторгнення, раніше в цій країні не працювали. І здебільшого не володіли польською мовою. Тому найчастіше бралися за просту фізичну роботу, оскільки часто такі вакансії не вимагають знання польської мови і досвіду. Як свідчать наші дослідження, роботу у сфері послуг найчастіше обирали ті біженці, які працювали в цій сфері і в Україні, але також і висококваліфіковані фахівці", – пояснює директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Під кінець 2022 року у Польщі зменшилася частка компаній, які заявляли про плани збільшити кількість працівників. Це пов’язано з уповільненням економіки, а також може бути результатом того, що українці заповнили дефіцит персоналу.

У яких галузях залишається дефіцит працівників

Хоча українці задовольнили попит на працівників у сферах послуг та на виробництві, гостра нестача персоналу відчувається у транспортній та будівельної галузях Польщі. На таку роботу потрібні чоловіки.

За даними Польської асоціації роботодавців будівельної галузі, кількість громадян України, зайнятих на будівництві, за рік війни скоротилася на дві третини. Крім того, країні не вистачає близько 150 тисяч професійних водіїв.

Фото: У Польщі бракує працівників-чоловіків (freepik.com)

За даними міністерства сім'ї та соціальної політики, вже понад мільйон біженців з України працевлаштовані в Польщі за спрощеною схемою – без отримання спеціальних дозволів, маючи тільки PESEL UKR.

Роботодавець, який бере на роботу біженця з України, має повідомити управління праці упродовж 14 днів після доручення йому роботи.

Нагадаємо, ми писали, що біженці в Польщі зможуть отримати "карту побиту".

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