Где работают в Польше беженцы из Украины: самые распространенные работы

Украинцы активно трудоустраиваются на работу в Польше. С марта по декабрь 2022 года предприниматели подали 784,5 тысячи заявлений на поручение работы украинским беженцам на условиях упрощенного доступа к рынку труда.

Во многих отраслях украинцы восполнили дефицит персонала в Польше, сообщили TRAVEL РБК-Украина эксперты миграционной платформы EWL.

Где работают украинские беженцы в Польше

Половина работников Украины устроились на простую физическую работу. Украинцы работают на следующих работах:

в сфере услуг – 37%;

на промышленных предприятиях – 34%;

в транспортной отрасли, логистике – 15%;

торговле – 7%;

строительстве – 7%.

Среди работников сферы услуг больше всего людей заняты в гостиничном бизнесе, гастрономии, административных услугах и вспомогательной деятельности, например в клининговых компаниях, агентствах временного труда.

Фото: Работа на пекарне в Польше (gettyimages.com)

"Более 80% украинцев, приехавших в Польшу после российского вторжения, раньше в этой стране не работали. И в большинстве своем не владели польским языком. Поэтому чаще всего брались за простую физическую работу, поскольку часто такие вакансии не требуют знания польского языка и опыта. Как свидетельствуют наши исследования, работу в сфере услуг чаще всего выбирали те беженцы, которые работали в этой сфере и в Украине, но также и высококвалифицированные специалисты", – объясняет директор департамента международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

К концу 2022 года в Польше уменьшилась доля компаний, которые заявляли о планах увеличить количество работников. Это связано с замедлением экономики, а также может являться результатом того, что украинцы восполнили дефицит персонала.

В каких отраслях остается дефицит работников

Хотя украинцы удовлетворили спрос на работников в сфере услуг и на производстве, острая нехватка персонала ощущается в транспортной и строительной отраслях Польши. На такую работу нужны мужчины.

По данным Польской ассоциации работодателей строительной отрасли, количество граждан Украины, занятых на строительстве, за год войны сократилось на две трети. Кроме того, стране не хватает около 150 000 профессиональных водителей.

Фото: В Польше не хватает работников-мужчин (freepik.com)

По данным министерства семьи и социальной политики, уже более миллиона беженцев из Украины трудоустроены в Польше по упрощенной схеме – без получения специальных разрешений, имея только PESEL UKR.

Работодатель, который берет на работу беженца из Украины, должен уведомить управление труда в течение 14 дней после поручения ему работы.

Напомним, мы писали, что беженцы в Польше смогут получить "карту побыту".

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