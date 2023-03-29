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Біженці в Польщі зможуть отримати "карту побиту": деталі та терміни

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Середа 29 березня 2023 11:57
Біженці в Польщі зможуть отримати "карту побиту": деталі та терміни Фото: Українці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 квітня українські біженці у Польщі зможуть подавати документи дозвіл на тимчасове перебування терміном до 3 років – "карту побиту" (karta pоbytu).

Кому з біженців буде доступний такий вид легалізації, TRAVEL РБК-Україна повідомили експерти міграційної платформи EWL.

Хто зможе отримати посвідку на тимчасове перебування

Згідно зі змінами до закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України", які польська влада ухвалила в січні 2023 року, з 1 квітня українські біженці зі статусом UKR можуть подавати документи на карту побиту.

Цей дозвіл на тимчасове перебування дає можливість вільного переміщення до інших країн Європи та доступ до ринку праці на термін до 3 років.

Отримати посвідку зможуть тільки:

  • офіційно працевлаштовані громадяни України;
  • ті, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники IT-сфери);
  • громадяни України, які відкрили підприємницьку діяльність.

Решті біженців польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування поки до 23 серпня 2023 року.

Біженці в Польщі зможуть отримати &quot;карту побиту&quot;: деталі та терміни

Фото: В Польщі працевлаштовані 80% біженців (gettyimages.com)

Ті українці, які перебували на території Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть подавати документи на стандартних засадах: робота, навчання, ведення бізнесу, возз'єднання сім'ї.

Скільки біженців планують залишатися в Польщі на рік і довше

Майже половина біженців з України (45%) планують залишитися в Польщі ще на рік чи довше після закінчення війни. Лише 6% українців хочуть залишитися там на постійне проживання. Такі результати дослідження "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", яке провели EWL разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

"Ми очікуємо, що саме ці громадяни України в першу чергу подаватимуть документи на карту побиту. Важко наразі оцінити, який саме відсоток офіційно працевлаштованих українців це зроблять. Але ми бачимо зростання зацікавлення серед українців, які консультуються у нас у справах легалізації. Карта побиту дає впевненість, що жодне законодавство, прийняте сьогодні чи завтра, не вплине на їхнє перебування в Польщі", – пояснила керівниця відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

За підрахунками експертів компанії, роботу у Польщі знайшли 82% українських біженців. Українці влаштували дітей у садки, школи та університети, відкрили свій бізнес і отримують освіту в Польщі.

Нагадаємо, ми писали, що у Румунії змінять умови підтримки українських біженців.

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