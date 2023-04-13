Де в Німеччині не діє квиток за 49 євро: список маршрутів

Єдиний проїзний на всі види транспорту у Німеччині за 49 євро на місяць почне діяти з 1 травня. Вже зараз пасажири зауважили, що квиток недійсний у деяких регіональних поїздах.

Список маршрутів, де проїзд доведеться оплачувати окремо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на aussiedlerbote.de.

Залізнична компанія Deutsche Bahn зробила заяву у Twitter:

"Не має значення, де ви знаходитесь, ви завжди можете сісти на місцевий та регіональний транспорт".

Але пасажири помітили, що квиток за 49 євро не діє у приміських поїздах на деяких стикувальних рейсах. DB підтвердила це на питання користувача в Twitter.

Компанія уточнила, що проїзний недійсний на таких лініях як RE 52432 з Бремена, оскільки ці лінії обслуговуються DB Fernverkehr.

Поїзди далекого прямування DB курсують кількома маршрутами, хоч і допущені до проїзду за квитками на місцевий транспорт. Однак, згідно з правилами тарифу, ці поїзди не вважаються місцевими чи регіональними поїздами. Тому квиток Deutschlandticket за 49 євро недійсний на цих лініях.

Фото: Регіональні поїзди Німеччини (pixabay.com)

До списку потрапили такі маршрути регіональних поїздів:

Берлін Хбф – Ельстерверд;

Берлін Зюдкройц/Берлін Шпандау – Пренцлау (тут також ICE);

Потсдам – Берлін Hbf – Котбус;

Головний вокзал Дрездена – Фрайберг (Саксонія) – Головний вокзал Хемніца;

Дортмунд – Ділленбург (Гессен);

Бремен (Hbf) – Ольденбург (Oldb) – Емденська зовнішня гавань/Norddeich Mole;

Головний вокзал Ростока – Західний Рибніц-Дамгартен – Штральзунд;

Ерфурт – Веймар – Єна – Гера;

Головний вокзал Штутгарта – Хорб – Зінген (Htw) – Констанц.

Deutsche Bahn рекомендують перевіряти деталі маршруту, щоб дізнатися, який оператор обслуговує конкретну лінію. Це дозволить не опинитися випадково на регіональному експресі DB Fernverkehr, для якого квиток за 49 євро недійсний.

Нагадаємо, ми писали, що безкоштовний поїзд до Німеччини скасовують.

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