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Безкоштовний потяг до Німеччини скасовують: коли останній рейс

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Четвер 13 квітня 2023 11:26
Безкоштовний потяг до Німеччини скасовують: коли останній рейс Фото: Евакуаційний потяг в Ганновері (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Безкоштовний потяг для українських біженців із польського Перемишля до німецького Ганновера скасовують. Останній рейс відбудеться 14 квітня 2023 року.

Волонтери на вокзалі Ганновера завершують свою діяльність, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Пшемисль – Ганновер Мессе гуманітарний поїзд".

Евакуаційний потяг курсував коштом німецького уряду через день. Доїхати можна було з Перемишля до Ганновера з однією транзитною зупинкою у Франкфурті на Одері.

"Протягом року ми, різні організації та волонтери якнайдовше намагались забезпечити безкоштовну та регулярну евакуацію тих, хто дійсно потребує допомоги, щоб втекти від війни заради безпеки. Саме це було важливою метою.
На жаль, останній рейс з Перемишля відбудеться 14 квітня 2023 року", – пишуть організатори.

Безкоштовний потяг до Німеччини скасовують: коли останній рейс

Фото: Біженці на вокзалі в Ганновері (gettyimages.com)

Зазначається, що волонтери на вокзалі Ганновера теж завершують свою діяльність. Втім, до них можна буде звернутись за допомогою на вокзалі, якщо хтось приїде самостійно, за посиланням.

Волонтери припускають, що курсування евакуаційного потяга згодом можуть відновити.

Нагадаємо, ми писали, де в Європі ще діє безкоштовний транспорт для українців.

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