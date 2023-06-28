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Где можно купаться на Киевщине этим летом: в ОВА озвучили список мест

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Среда 28 июня 2023 12:23
Где можно купаться на Киевщине этим летом: в ОВА озвучили список мест Фото: Пляж в Ржищеве на Днепре (bigkyiv.com.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

В условиях военного положения в Украине пляжный отдых доступен не на всех водоемах. Особенно ограничения касаются рек и водохранилищ.

Где в Киевской области обустроены безопасные пляжи, на которых разрешено купаться летом 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщили в Киевской ОВА.

Отмечается, что побережье и акватории рек являются частью операционной зоны ответственности военных, где осуществляются меры по обороне – в том числе минирование, патрулирование кораблей.

Между тем есть обустроенные пляжи для массового отдыха, за которые отвечают местные власти. Как сообщили в КОВА, в Киевской области это такие локации:

  • Рживщевский городской коммунальный пляж на реке Днепр (ул. Адмирала Петренко);
  • Центральный пляж в городе Украинка на реке Днепр;
  • городской пляж города Украинка на реке Стугна (ул. Вишневая);
  • пляж Центральный в городе Белая Церковь на реке Рось (ул. Росевая);
  • пляж в селе Чайка Богуславского района на реке Рось (ул. Замлинца).

Стихийные места отдыха остаются без профессиональной помощи спасателей и медиков. В таких локациях ставят таблички "Купаться запрещено!", а опасные места водоемов обозначают вехами или красными буями с надписью "Опасно!".

"Киевская область после деоккупации загрязнена взрывоопасными предметами. Подразделения ГСЧС проводят оперативное разминирование акватории, но на сегодняшний день большинство водных объектов области остаются не обследованными", – обращают внимание в Киевской областной военной администрации.

Тем временем украинцам напомнили, какие правила отдыха действуют в безопасных регионах Украины.

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