Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог

Поездки по железной дороге в европейских странах актуальны как для украинских беженцев, так и для туристов. В некоторых странах билеты на поезд летом можно приобрести со скидками.

На каких сайтах железных дорог следует искать билеты и маршруты поездки, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на tripmydream.ua.

Как купить билеты на поезд в соседние страны

Добраться за границу можно несколькими рейсами "Укрзализныци". Посмотреть поезда и маршруты из Украины можно на сайте uz-vezemo.com/eu-schedule.

Больше всего рейсов есть из городов Украины в Польшу, в частности до пересадочных узлов в Перемышле и Хелме. Также есть возможность доехать прямым поездом в Варшаву.

Впрочем, также есть рейсы в Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову.

Для дальнейших поездок следует покупать билеты на сайтах железных дорог в конкретной стране. Сайты железных дорог соседних с Украиной стран:

Польша: PKP Intercity (есть украиноязычное приложение), Polrail Service;

сайт словацкой железной дороги;

сайт венгерской железной дороги;

сайт железной дороги Румынии (есть рейсы в Софию и Стамбул). На сайте можно приобрести билеты в город Галац близ Рени, город Яссы (международный аэропорт), до станции Валя Вешеулуй (вблизи украинского города Рахов);

сайт железной дороги Молдовы (есть рейс из Кишенева в Бухарест);

Фото: Поезд испанской железной дороги (pixabay.com )

Как путешествовать на поездах в других странах Европы

Самая популярная страна среди украинских беженцев – Германия. Существует также приложение. Также билеты можно покупать на следующих сайтах железных дорог:

сайт чешской железной дороги;

сайт чешской частной компании RegioJet (можно приобрести билеты на поезд Перемышль-Прага);

сайт австрийской железной дороги;

сайт компании FlixTrain (поезда в Германии и Швеции);

сайт железной дороги Болгарии (есть рейс из Софии в Стамбул)

сайт железной дороги Хорватии;

сайт железной дороги Нидерландов;

сайт железной дороги Швейцарии;

сайт железной дороги Франции;

сайт железной дороги Италии;

сайт железной дороги Бельгии;

сайт железной дороги Испании;

сайт железной дороги Литвы;

сайт продажи железнодорожных билетов в Эстонии;

билеты в Латвию;

железная дорога в Дании;

Шведская железная дорога;

Норвежская железная дорога;

Финская железная дорога.

Отмечается, что цена билетов на поезд может быть ниже, если покупать у компании, обслуживающей рейс.

Напомним, мы писали, как доехать в Словакию из Украины летом 2023 года.

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