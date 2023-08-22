ua en ru
Вт, 22 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог

Вторник 22 августа 2023 18:33
UA EN RU
Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорог Фото: Поезд немецкой железной дороги (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поездки по железной дороге в европейских странах актуальны как для украинских беженцев, так и для туристов. В некоторых странах билеты на поезд летом можно приобрести со скидками.

На каких сайтах железных дорог следует искать билеты и маршруты поездки, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на tripmydream.ua.

Как купить билеты на поезд в соседние страны

Добраться за границу можно несколькими рейсами "Укрзализныци". Посмотреть поезда и маршруты из Украины можно на сайте uz-vezemo.com/eu-schedule.

Больше всего рейсов есть из городов Украины в Польшу, в частности до пересадочных узлов в Перемышле и Хелме. Также есть возможность доехать прямым поездом в Варшаву.

Впрочем, также есть рейсы в Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову.

Для дальнейших поездок следует покупать билеты на сайтах железных дорог в конкретной стране. Сайты железных дорог соседних с Украиной стран:

  • Польша: PKP Intercity (есть украиноязычное приложение), Polrail Service;
  • сайт словацкой железной дороги;
  • сайт венгерской железной дороги;
  • сайт железной дороги Румынии (есть рейсы в Софию и Стамбул). На сайте можно приобрести билеты в город Галац близ Рени, город Яссы (международный аэропорт), до станции Валя Вешеулуй (вблизи украинского города Рахов);
  • сайт железной дороги Молдовы (есть рейс из Кишенева в Бухарест);

Где купить билеты на поезда в разных странах Европы: сайты железных дорогФото: Поезд испанской железной дороги (pixabay.com )

Как путешествовать на поездах в других странах Европы

Самая популярная страна среди украинских беженцев – Германия. Существует также приложение. Также билеты можно покупать на следующих сайтах железных дорог:

Отмечается, что цена билетов на поезд может быть ниже, если покупать у компании, обслуживающей рейс.

Напомним, мы писали, как доехать в Словакию из Украины летом 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
поїзди квитки
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Стремительное подорожание. Как меняются цены на отдых в Карпатах летом
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Олег Васильев
Женские купе в поездах "Укрзализныци". Что нужно изменить в работе сервиса
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Катерина Затулко
После возвращения в Украину нужно легализовать все документы: о чем идет речь
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталья Назарко
Как ввозить авто в Украину из-за границы: главные правила и требования
Наталья Назарко
юрист АО "Мисечко и Партнеры"
Все мнения