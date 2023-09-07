Де в Європі найбільше дорожчає житло та скільки коштує оренда квартир: ціни у містах

Орендна плата за квартири зростає у всій Європі. На дефіцит вільного житла та попит вплинула трудова міграція та наплив біженців із України.

У яких містах Європи найбільше дорожчає житло та у скільки обійдеться оренда однокімнатної квартири, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Ціни на оренду квартир зростають через дефіцит житла у Європі

У найбільших містах Європи орендарі стикаються з гострим дефіцитом житла. Це доводить ціни до рекордного рівня.

У багатьох столицях пошук квартири в оренду стає складним завданням. Наприклад, у Цюриху претенденти беруть на огляд квартири вино та шоколад, щоб господарі надали їм перевагу серед сотні інших потенційних квартирантів у черзі.

У Дубліні та Лісабоні молоді спеціалісти кидають роботу та повертаються жити до своїх батьків. В Ірландії з населенням понад 5 млн людей станом на 1 серня 2023 року були доступні близько 1200 об'єктів нерухомості.

В Амстердамі студенти університету місяцями не можуть знайти житло до початку навчання. У столицю Нідерландів тільки 2022 року приїхали 18 000 людей. Міська влада порахувала, що надзвичайне зростання населення призвело до того, що в місті не вистачає близько 200 000 квартир.

У Парижі проблему на ринку нерухомості створюють кваліфіковані іноземні спеціалісти, які можуть платити за оренду більше, ніж місцеві.

Фото: Квартира в оренду (unsplash.com)

Тенденція до стрімкого зростання орендної плати після пандемії посилилася через відносно невеликі розміри міст і більшу концентрацію історичних і малоповерхових будівель.

"Орендна плата зростає, і це особливо ускладнює життя людям, які не мають успадкованого багатства ", – зауважила професор економіки житла в Лондонській школі економіки Крістін Вайтхед.

У багатьох містах Східної Європи дефіцит житла та різке зростання цін на оренду загострюється через наплив втікачів від війни в Україні, зазначає видання.

Зокрема, Естонія є однією із популярних країн серед українських біженців. У 2022 році ціни на оренду житла там підскочили на 22%. Через це орендарі з Таллінна переселяються до невеликих міст за межами столиці, щоб знімати дешевше житло.

У яких містах Європи найдорожча оренда однокімнатних квартир

Платформа з оренди житла у європейських містах Housing Anywhere складає рейтинг цін на житло для студентів чи молодих спеціалістів – переважно це однокімнатні квартири, приватні кімнати чи квартири-студії. За останніми даними платформи, у другому кварталі 2023 року середні ціни на оренду житла в Європі зросли на 9,6% порівняно з 2022 роком залежно від типу приміщень.

Окремі кімнати подорожчали в середньому на 9,7% порівняно з минулим роком. Найбільше – у Лісабоні (на 29,4%), Гаазі (28,6%) та Берліні (22,6%).

Однокімнатні квартири в середньому стали дорожчі на 9,1%. Найбільше орендні ставки зросли у Будапешті (42,9%), Гаазі (27,8%) та Утрехті (25,8%).

Водночас студії лідирують за стрибком цін на оренду – в середньому 10,1% порівняно з минулим роком. Рекордне подорожчання такого житла відбулося у Лісабоні (70,3%), Флоренції (33,3%) та Гамбурзі (27,4%).

Фото: Краєвид у Лісабоні (pixabay.com)

Загалом найвищі середні ціни на орендовані однокімнатні квартири у другому кварталі 2023 року зафіксоване у таких містах Європи:

Лісабон – 2500 євро; Амстердам – 2300 євро; Утрехт – 1950 євро; Париж – 1802 євро; Мюнхен – 1755 євро; Мілан – 1750 євро; Берлін – 1748 євро; Гаага – 1725 євро; Флоренція – 1700 євро; Роттердам – 1655 євро.

Нагадаємо, ми писали, як орендувати житло в Німеччині біженцям із України.

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