Попит змінився. Скільки коштує орендувати квартиру у великих містах Польщі

Ціни на оренду житла в Польщі продовжують зростати через потік біженців та загальну інфляцію – подекуди до 30% за рік. Але запити орендарів зросли – все частіше люди шукають дво- і трикімнатні квартири.

Яка зараз середня вартість оренди житла у великих містах Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Які квартири найбільше користуються попитом

У Польщі вперше за останні місяці знизився запит на найдешевше житло – кавалерки (квартири студії до 30 кв.м). Натомість люди найчастіше цікавляться 2-кімнатними квартирами площею не менше 40 кв. м. Такі дані навів портал з нерухомості otodom.pl за червень 2023 року.

Кавалерки для оренди на сайті шукали тільки 6% людей. Зате суттєва частка запитів припала на 2- та 3-кімнатні квартири (по 25%) та 4-кімнатні квартири (15%).

При виборі варіантів житла найчастіше задавали у пошуку 2-кімнатні квартири за такою ціною:

в Лодзі до 2000 злотих (24%);

у Познані та Вроцлаві за 2500 злотих;

у Тримісті (Гданськ, Сопот, Гдиня), Кракові та Варшаві – 3000 злотих.

Між тим, 3-кімнатні квартири за таку саму ціну цікавили потенційних орендарів у 4 рази менше. Можливо, через більші комунальні платежі за велику площу житла.

Фото: Багатоквартирний будинок у Гданську (pixabay.com)

Наскільки подорожчало житло у різних містах

За даними порталу, середні ціни на оренду житла для кожного з воєводських центрів у червні 2023 року мало змінилася порівняно з травнем, але у річному вимірі додалося 10%. Але в окремих містах ціни зросли найбільше й за місяць:

Кельце (+3,8%);

Жешуві (+2,2%);

Тримісті (+1,6%).

Майже без змін за місяць залишилася вартість оренди в Лодзі, Любліні та Варшаві. У Білостоці, Бидгощі та Щецині ціни навіть знизилися на 1,2%.

А за рік оренда житла найбільше подорожчала у таких містах:

Жешуві (+30%);

Ополе (+22%);

Тримісті (+14%);

Варшаві (+13%);

Познані (+9%);

Вроцлаві (+5%).

Інфографіка: Середні ціни на оренду квартир у Польщі, 1000 злотих=9250 грн (РБК-Україна)

У яких містах Польщі найдешевша і найдорожча оренда житла

Найнижча середня орендна плата серед великих міст – у Кельце (1850 злотих). Трохи дорожча оренда квартир в Ольштині і Бидгощі – в середньому приблизно 2000 злотих.

За 2500 злотих в середньому можна орендувати квартиру в Катовіце, Любліні, Познані та Жешуві.

А найдорожчою очікувано залишається Варшава. В столиці середня ціна оренди складає до 5000 злотих. Між тим, у Лодзі середня орендна ставка нижча удвічі.

У Лодзі майже 42% пропозицій стосуються квартир до 40 кв. м. У Варшаві – лише чверть оголошень.

Фото: Вулиця у Лодзі (unsplash.com/wrs-tm-pl)

Оголошення про житло на 40-60 квадратів – по 38% в обох містах. Великі квартири понад 60 кв. м в Лодзі – це лише п'ята частина пропозиції. У Варшаві таких майже 40%.

У Лодзі квартири до 60 кв. м можна орендувати на 40% дешевше, ніж у столиці, а площею 60-90 кв. м – удвічі дешевше.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує орендувати житло в найбільших містах Німеччини.

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