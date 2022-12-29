UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чотири роки безкоштовно. На Івано-Франківщині облаштовують шелтери для переселенців

Фото: Шелтер в Івано-Франківську (if.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

На Івано-Франківщині відкриють новий великий шелтер для переселенців. У колишній школі в Косівській громаді облаштують житло для 200 осіб.

У приміщенні тривають будівельні роботи, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Місто інфо.

Як облаштовують шелтер на 200 осіб

Зазначається, що громада виграла грант на облаштування прихистку для переселенців. Соціальне житло відкриють у приміщенні колишньої школи.

Зараз там тривають будівельні роботи – облаштовують усі необхідні приміщення:

  • кімнати для проживання;
  • кухні;
  • санвузли.

Також Косівська громада отримала від благодійників комплект сантехнічного обладнання: бойлери, умивальники, унітази, душові кабінки, електричні нагрівачі.

Фото: Кухня в шелтері в Івано-Франківську (if.gov.ua)

В Івано-Франківську шелтер відкрили в дитсадку

В Івано-Франківську відкрили шелтер для внутрішньо переміщених в будівлі колишнього дитячого садка. Це стало можливим завдяки допомозі міжнародних благодійних фондів, повідомляє .

Це житло облаштували у двоповерховій споруді з трьох блоків. Загалом там є 62 кімнати з меблями, побутовою технікою, сантехнікою, бойлерами. У приміщенні повністю змінили внутрішнє планування та комунікації.

Окрім кімнат для переселенців, тут облаштували спільну на поверх кухню та санвузли. Люди мають право жити там безкоштовно 4 роки, їм не потрібно буде оплачувати комунальні послуги.

Загалом на Прикарпатті знайшли прихисток 148 тисяч людей з інших регіонів України.

Нагадаємо, ми писали, що у Львові збудують багатоповерхівки для переселенців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська областьжилье для переселенцев