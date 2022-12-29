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Четыре года бесплатно. На Ивано-Франковщине обустраивают шелтеры для переселенцев

Фото: Шелтер в Ивано-Франковске (if.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ивано-Франковской области откроют новый большой шелтер для переселенцев. В бывшей школе в Косовской общине обустроят жилье для 200 человек.

В помещении продолжаются строительные работы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Місто инфо.

Как обустраивают шелтер на 200 человек

Отмечается, что община выиграла грант на обустройство приюта для переселенцев. Социальное жилье будет открыто в помещении бывшей школы.

Сейчас там ведутся строительные работы – обустраивают все необходимые помещения:

  • комнаты для проживания;
  • кухни;
  • санузлы.

Также Косовская община получила от благотворителей комплект сантехнического оборудования: бойлеры, умывальники, унитазы, душевые кабинки, электрические нагреватели.

Фото: Кухня в шелтере в Ивано-Франковске (if.gov.ua)

В Ивано-Франковске шелтер открыли в детском саду

В Ивано-Франковске открыли шелтер для внутренне перемещенных в здании бывшего детского сада. Это стало возможным благодаря помощи международных благотворительных фондов.

Это жилье обустроили в двухэтажном здании из трех блоков. В общей сложности там есть 62 комнаты с мебелью, бытовой техникой, сантехникой, бойлерами. В помещении полностью изменили внутреннюю планировку и коммуникации.

Кроме комнат для переселенцев здесь сделали общую на этаж кухню и санузлы. Люди имеют право жить там бесплатно четыре года, им не нужно будет оплачивать коммунальные услуги.

Всего в Прикарпатье нашли убежище 148 тысяч человек из других регионов Украины.

Напомним, мы писали, что во Львове построят многоэтажки для переселенцев.

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Ивано-Франковская областьжилье для переселенцев