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Чому відрізняються дані про українців за кордоном: пояснення демографа

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Вівторок 07 березня 2023 15:20
Чому відрізняються дані про українців за кордоном: пояснення демографа Фото: Українські біженці (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Війна в Україні викликала багатомільйонну міграцію населення. Європа прийняла українських біженців, але дані про їхню кількість за кордоном відрізняються в рази.

Із чим пов'язані розбіжності в підрахунках, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на evacuation.city.

За кордон у зв'язку з війною виїхали 8 мільйонів людей із України, підрахували в Агенстві ООН у справах біженців. Статус тимчасового захисту в країнах Європи оформили 4,8 млн біженців. А за даними Держприкордонслужби України, різниця між кількістю виїздів з України та в’їздів в Україну з 24 лютого 2022 року становить близько 2 мільйонів людей.

Скільки громадян України зараз перебувають в інших країнах та чому дані організацій відрізняються, пояснив завідувач сектором міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олексій Позняк.

Скільки точно біженців перебувають за кордоном, порахувати неможливо, пояснює експерт. Наразі ці дані формують через фіксацію перетину кордону громадянами України.

Одна людина може їхати в іншу країну і назад кілька разів. При цьому враховується лише перетин кордону з країнами ЄС та Молдовою. Адже пункти пропуску з країнами-агресорами та придністровська ділянка кордону Молдови повністю закриті.

"Зараз важко визначити, чим обумовлена така відмінність між даними. Найбільш очевидні джерела різниці:

  • нелегальний перетин кордону українськими чоловіками віком 18-59 років;
  • переїзд до ЄС частини українців, які були депортовані до Росії чи виїжджали через територію ворожої держави.

Однак можлива кількість цих людей явно неспівставна з різницею в даних", –зазначає Олексій Позняк.

Чому відрізняються дані про українців за кордоном: пояснення демографаФото: Допомога біженцям з України (gettyimages.com)

Щоб з'ясувати реальну кількість українських біженців в інших країнах, потрібно провести серію інтерв'ю з посадовцями країн, де приймають українців.

"Ці розмови мають провести співвітчизники посадовців, щоб розмова була рідною мовою, а обробляла інформацію об’єднана команда експертів", – пояснює демограф.

Нагадаємо, ми писали про опитування, як українські біженці облаштувались у ЄС за рік.

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