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Почему отличаются данные об украинцах за границей: объяснение демографа

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 15:20
Почему отличаются данные об украинцах за границей: объяснение демографа Фото: Украинские беженцы (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Война в Украине вызвала многомиллионную миграцию населения. Европа приняла украинских беженцев, но данные про их количество за границей отличаются в разы.

С чем связаны разногласия в подсчетах, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на evacuation.city.

За границу в связи с войной выехали 8 миллионов человек из Украины, подсчитали в Агентстве ООН по делам беженцев. Статус временной защиты в странах Европы оформили 4,8 млн. беженцев. А по данным Госпогранслужбы Украины, разница между количеством выездов из Украины и
въездов в Украину с 24 февраля 2022 года составляет около 2 миллионов человек.

Сколько граждан Украины сейчас находятся в других странах и почему данные организаций отличаются, объяснил заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Алексей Позняк.

Сколько точно беженцев находятся за границей, сосчитать невозможно, бъясняет эксперто. В настоящее время эти данные формируются с помощью фиксации пересечения границы гражданами Украины.

Один человек может ехать в другую страну и обратно несколько раз. При этом учитывается только пересечение границы со странами ЕС и Молдовой. Ведь пункты пропуска со странами-агрессорами и приднестровский участок границы Молдовы полностью закрыты.

"Сейчас трудно определить, чем обусловлено такое различие между данными. Наиболее очевидные источники разницы:

  • нелегальное пересечение границы украинскими мужчинами в возрасте 18-59 лет;
  • переезд в ЕС части украинцев, депортированных в Россию или выезжавших через территорию враждебного государства.

Однако возможное количество этих людей явно несопоставимо с разницей в данных", – отмечает Алексей Позняк.

Почему отличаются данные об украинцах за границей: объяснение демографаФото: Помощь беженцам из Украины (gettyimages.com)

Чтобы узнать реальное количество украинских беженцев в других странах, нужно провести серию интервью с чиновниками стран, где принимают украинцев.

"Эти разговоры должны провести соотечественники чиновников, чтобы разговор был на родном языке, а обрабатывала информацию объединенная команда экспертов", – объясняет демограф.

Напомним, мы писали об опросе, как украинские беженцы обустроились в ЕС через год.

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