У країні ЄС хочуть обмежити прийом українських біженців: деталі

У Німеччині в деяких районах більше не хочуть приймати біженців із України через великий потік мігрантів. Там заявляють, що інтеграція всіх прибулих більше неможлива.

Про це розповів президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер , повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Декілька районів і муніципалітетів Німеччини переповнені через регулярну та нелегальну міграцію. Проблеми на місцях посилюються, тому місцева влада більше не хоче приймати втікачів від війни з України, зазначив Рейнхард Загер.

"При всій важливій солідарності з Україною, ми задаємося питанням, чи потрібно стільком людям з країни, яку атакує Росія, приїжджати до нас", – сказав він.

Німеччина надає прихисток понад 1,2 млн українців. Лише в землі Баден-Вюртемберг вже удвічі більше українських біженців, ніж у всій Франції.

Політик запропонував "захищене від погодних умов житло на безпечному заході України", як свого часу передбачала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Також Загер припустив, що Польща могла б прийняти більше біженців із України за підтримки з боку ЄС.

Раніше про переповненість місць через потік мігрантів заявляли політики у Нідерландах. Там депутати парламенту пропонували повертати українських біженців до безпечних регіонів України – наприклад, на заході країни.