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"Карта побиту" і статус UKR для українців у Польщі: у чому різниця

П'ятниця 17 листопада 2023 17:12
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"Карта побиту" і статус UKR для українців у Польщі: у чому різниця Фото: Оформлення статусу UKR у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці у Польщі, для яких тимчасовий захист наразі діє до 4 березня 2024 року, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання ("карту побиту").

Чим відрізняється такий дозвіл на перебування від статусу UKR, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Громадяни України, які мають номер PESEL зі статусом UKR, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання (карту тимчасового побиту) у таких випадках:

  • після офіційного працевлаштування;
  • з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації;
  • після відкриття бізнесу (індивідуальна господарська діяльність – ФОП).

Посвідку біженці не можуть отримати з метою навчання чи для возз'єднання сім’ї.

Карта побиту означає зміну статусу перебування українців у Польщі. Тому статус UKR буде втрачений разом із пільгами, передбаченими у спецзаконі. Наприклад, доступ до державної медицини – Національний фонд здоров’я (NFZ) обслуговуватиме українців вже на інших підставах (наприклад, за страхуванням від роботодавця).

Біженці зі статусом UKR, можуть отримувати фінансову допомогу: 500+, 300+, родинний опікунчий капітал, дофінансування на дитячий садок. Із дозволом на тимчасове перебування українці матимуть доступ до соціальних програм на загальних підставах для іноземців. Наприклад, право на виплату на дітей 500+ мають право іноземці, які перебувають у Польщі на підставі роботи і чиї діти теж проживають у країні.

Статус UKR анулюють через 30 днів відсутності у Польщі. Карта побиту дозволяє перебувати в іншій країні Шенгенської зони 90 днів упродовж 180 днів.

І карта побиту, і PESEL зі статусом UKR дають право на легальне перебування у Польщі. Цей час зараховується до терміну проживання іноземця в країні, щоб отримати дозвіл на постійне проживання або карти довгострокового резидента ЄС.

Нагадаємо, ми писали, як влаштувалися українські біженці у Польщі. Зараз у країні залишаються майже 960 тисяч втікачів від війни.

Також ми розповідали, які зміни для українських біженців готують у країнах Європи.

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