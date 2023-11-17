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"Карта побыту" и статус UKR для украинцев в Польше: в чем разница

Пятница 17 ноября 2023 17:12
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"Карта побыту" и статус UKR для украинцев в Польше: в чем разница Фото: Оформление статуса UKR в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Польше, для которых временная защита на данное время действует до 4 марта 2024 года, могут получить вид на временное проживание ("карту побыту").

Чем отличается такое разрешение на пребывание от статуса UKR, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Граждане Украины, имеющие номер PESEL со статусом UKR, могут получить вид на временное проживание (карту временного побыту) в следующих случаях:

  • после официального трудоустройства;
  • с целью выполнения работы по профессии, требующей высокой квалификации;
  • после открытия бизнеса (индивидуальная хозяйственная деятельность – ФЛП).

Вид на жительство беженцы не могут получить с целью обучения или для воссоединения семьи.

Карта побыту означает изменение статуса пребывания украинцев в Польше. Поэтому статус UKR будет потерян вместе со льготами, предусмотренными в спецзаконе. Например, доступ к государственной медицине – Национальный фонд здоровья (NFZ) будет обслуживать украинцев уже на других основаниях (например, по страхованию от работодателя).

Беженцы со статусом UKR могут получать финансовую помощь: 500+, 300+, семейный опекунский капитал, дофинансирование на детский сад. С разрешением на временное пребывание украинцы получат доступ к социальным программам на общих основаниях для иностранцев. Например, право на выплату детей 500+ имеют право иностранцы, которые находятся в Польше на основании работы и чьи дети тоже проживают в стране.

Статус UKR аннулируют через 30 дней отсутствия в Польше. Карта побыту позволяет находиться в другой стране Шенгенской зоны 90 дней в течение 180 дней.

И карта побыту, и PESEL со статусом UKR дают право на легальное пребывание в Польше. Это время относится к сроку проживания иностранца в стране, чтобы получить разрешение на постоянное проживание или карты долгосрочного резидента ЕС.

Напомним, мы писали, как устроились украинские беженцы в Польше. Сейчас в стране остаются почти 960 тысяч бежавших от войны.

Также мы говорили, какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы.

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