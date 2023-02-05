Чи завжди у Швейцарії треба знати німецьку і де шукати роботу за спеціальністю

В багатьох міжнародних компаніях основна мова спілкування – англійська та працівники з багатьох країн світу.
За час масштабного вторгнення Росії в Україну до Швейцарії переїхало понад 70 тисяч наших співвітчизників. Чи потрібна німецька мова для роботи у Швейцарії чи я можу обійтися лише англійською? Це одне із частих питань, яке виникає в українців, які перебувають в цій країні й хочуть знайти роботу.
TRAVEL РБК-Україна спробувало розібратися у "мовному питанні" при пошуку роботи у Швейцарії, якщо ви бажаєте працювати за спеціальністю.
Коротка відповідь – чим більшою кількістю мов ви володієте, тим краще. Це допоможе краще облаштуватися не тільки у Швейцарії, а й будь-якій іншій країні. Але у вас є шанси знайти високооплачувані вакансії, якщо ви говорите тільки англійською.
Проведене минулого року у Швейцарії дослідження показує, що багато українців прагнуть працювати та активно шукають способи заробітку в цій країні. 36% респондентів заявили, що активно шукають роботу, і стільки ж відповіли, що хочуть працювати.
27% сказали, що брали участь у програмі працевлаштування або пройшли курс навчання. 15% опитаних говорять, що вже працювали у Швейцарії. А з вже працевлаштованих ¾ заявили, що хотіли б працювати більше.
У Швейцарії – чотири державні мови. І англійська не є однією із них. Німецькою розмовляє більшість людей в цій країні (62,1% населення). 22,8% розмовляють французькою, 8% – італійською та лише 0,5% розмовляють ретороманською. Однак англійська є найбільшою недержавною мовою в країні: нею розмовляють 5,7% населення.
В країні працює багато компаній з інтернаціональним штатом співробітників. Буває навіть так, що жоден працівник тієї чи іншої компанії не є корінним швейцарцем. Тому знайти роботу у Швейцарії, не знаючи німецької, реально. Але якщо ви претендуєте на посаду середньої ланки, скажімо, у відділі логістики або реклами, без англійської ніяк не обійтися. Також багато залежить від ваших навичок, вашої спеціальності та культури компанії, в якій ви хочете працювати.
Фото: У Швейцарії можна знайти роботу за спеціальністю, якщо у вас високий рівень англійською та професійні навички у вашій спеціальності (unsplash.com)
У більшості великих міст Швейцарії можна знайти роботу, яка не потребує володіння німецькою чи французькою. Наприклад, у Базелі, Берні, Цюріху, Лозанні та Женеві.
Цілком реально знайти таку роботу, якщо у вас є великий досвід і ви можете продемонструвати досягнення у вашій спеціалізації, а також високий рівень англійської мови. Роботу у Швейцарії, для якої не завжди потрібна німецька мова, найлегше знайти в ІТ-індустрії. Але не тільки. Галузі, які найбільше відкриті для тих, хто не розмовляє німецькою мовою:
Фото: Офіс компанії UBS в Цюриху (Wikipedia.org)
Також у Швейцарії є транснаціональні компанії та компанії, які постачають міжнародні товари та послуги: у них є відділи, де знання німецької мови також не вимагають. Але ви маєте говорити хоча б англійською. Наприклад, такі вакансії є у Nestle, Unilever, Johnson & Johnson та інших.
Компанії, які обслуговують базу внутрішніх клієнтів або передбачають прямий контакт із клієнтами, швидше за все, вимагатимуть високого рівня німецької мови. Також звертайте увагу на вимоги у самих вакансіях: сайти компаній можуть вести англійською, але мова спілкування у них – німецька.
Приклади компаній, де замість німецької мови можна говорити англійською
Фото: Швейцарська біржа/SIX Swiss Exchange (Wikipedia.org)
Зверніть увагу. Якщо німецькою ви не говорите, не поспішайте подавати заявку, якщо в описі вказано про "Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift" або "Muttersprache (Schweizer-) Deutsch". Розгляньте інші пропозиції. Якщо бачите "Sehr gute aktive Kenntnisse zweier Amtssprachen in Wort und Schrift sowie passive Kenntnisse der dritten Amtssprache; sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse", такі пропозиції вам також навряд чи підійдуть.
Також все ж рекомендуємо вивчати німецьку, що значно розширить горизонти для пошуку роботи у Швейцарії та просто дасть вам можливість краще порозумітися при вирішенні питань та знайти друзів у цій країні.
Раніше стало відомо, скільки заробляють українські біженці у Швейцарії.