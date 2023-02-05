Всегда ли в Швейцарии нужно знать немецкий и где искать работу по специальности

За время масштабного вторжения России в Украину в Швейцарию переехали более 70 тысяч наших соотечественников. Нужен ли немецкий язык для работы в Швейцарии? Это один из частых вопросов, который возникает у украинцев, которые находятся в этой стране и хотят найти работу.

TRAVEL РБК-Украина попыталось разобраться в "языковом вопросе" при поиске работы в Швейцарии, если вы хотите работать по специальности.

Краткий ответ – чем большим количеством языков вы владеете, тем лучше. Это поможет лучше обустроиться не только в Швейцарии, но и в любой другой стране. Но у вас есть шансы найти высокооплачиваемые вакансии, если вы знаете только английский язык.

Украинцы в Швейцарии хотят больше работать: опрос

Проведенное в прошлом году в Швейцарии исследование показывает, что многие украинцы стремятся работать и активно ищут способы заработка в этой стране. 36% респондентов заявили, что активно ищут работу и столько же ответили, что хотят работать.

27% сказали, что участвовали в программе трудоустройства или прошли обучение. 15% опрошенных говорят, что уже работали в Швейцарии. А из уже трудоустроенных ¾ заявили, что хотели бы работать больше.

Сколько официальных языков в Швейцарии и где ее не требуют

В Швейцарии – четыре государственных языка. И английский не является одним из них. На немецком говорит большинство людей в этой стране (62,1% населения), 22,8% говорят на французском, 8% – на итальянском и только 0,5% говорят на ретороманском. Однако английский является крупнейшим негосударственным языком в стране: на нем говорят 5,7% населения.

В стране работают многие компании с интернациональным штатом сотрудников. Бывает даже так, что ни один работник той или иной компании не является коренным швейцарцем. Поэтому найти работу в Швейцарии, не зная немецкого, реально. Но если вы претендуете на должность среднего звена, скажем, в отделе логистики или рекламы, без английского никак не обойтись. Также многое зависит от ваших навыков, вашей специальности и культуры компании, в которой вы хотите работать.

Фото: В Швейцарии можно найти работу по специальности, если у вас высокий уровень английского и профессиональные навыки в вашей специальности (unsplash.com)

Специальности, где можно обойтись без знания немецкого

В большинстве крупных городов Швейцарии можно найти работу, не требующую владения немецким или французским. Например, в Базеле, Берне, Цюрихе, Лозанне и Женеве.

Вполне реально найти такую работу, если у вас большой опыт и вы можете продемонстрировать достижения в вашей специализации, а также высокий уровень английского языка. Работу в Швейцарии, для которой не всегда нужен немецкий язык, легче всего найти в ИТ-индустрии. Но не только. Отрасли, наиболее открытые для тех, кто не говорит на немецком языке:

ИТ;

страхование;

бухгалтерский учет;

бизнес-консалтинг;

финансовые учреждения и банковская сфера;

фармацевтика, лаборатории, исследовательские центры;

область образования, научные учреждения, языковые курсы.

Фото: Офис компании UBS в Цюрихе (Wikipedia.org)

Также в Швейцарии есть транснациональные компании и компании, поставляющие международные товары и услуги: у них есть отделы, где знания немецкого языка также не требуют. Но вы должны говорить хотя бы на английском. Например, такие вакансии есть у Nestle, Unilever, Johnson & Johnson и других.

Компании, обслуживающие базу внутренних клиентов или предполагающие прямой контакт с клиентами, скорее всего, потребуют высокого уровня немецкого языка. Также обращайте внимание на требования в самих вакансиях: сайты компаний могут вести на английском, но язык общения у них – немецкий.

Примеры компаний, где вместо немецкого языка можно говорить на английском

Citigroup – американский инвестиционный банк с офисами в Цюрихе и Женеве, который предлагает возможности для англоязычных;

Deloitte входит в "большую четверку" компаний и имеет офисы в Берне, Женеве и Цюрихе. Несмотря на то, что на многих должностях нужен как английский, так и немецкий, можно подать заявку только со знанием английского;

У Ernst & Young есть офисы по всей Швейцарии, а язык компании – английский;

У Google есть большой кампус в Цюрихе, и там всегда много вакансий, для которых не нужен немецкий язык;

Hewlett Packard Enterprise (HPE) – американская айти-компания, которая имеет офис в муниципалитете Валлизеллен. Работники преимущественно англоязычные, хотя приветствуется знание немецкого;

KMPG располагает офисами по всей Швейцарии, многие подразделения оперируют исключительно или преимущественно на английском языке;

Nestle – швейцарская транснациональная компания с офисами во франкоязычной части Швейцарии. Для большинства должностей компания требует свободного владения английским языком;

SIX управляет большей частью инфраструктуры, объединяющей финансовый сектор Швейцарии. В офисе SIX Zurich немецкий язык не является строгим требованием для многих вакансий;

UBS – швейцарская глобальная финансовая компания со штаб-квартирами в Базеле и Цюрихе. Работает в сфере инвестиционного банкинга, управления активами. Немецкий язык не всегда обязателен для работы в UBS;

Zurich – крупная страховая компания, расположенная в Цюрихе. Хотя вакансии этой компании требуют и английский, и немецкий, часто можно обойтись только английским.

Сайты вакансий в Швейцарии для поиска "англоязычной" работы

Фото: Швейцарская биржа/SIX Swiss Exchange (Wikipedia.org)

Обратите внимание. Если на немецком языке вы не говорите, не спешите подавать заявку, если в описании указано о "Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift" или "Muttersprache (Schweizer-) Deutsch". Рассмотрите другие предложения. Если видите "Sehr gute aktive Kenntnisse zweier Amtssprachen in Wort und Schrift sowie pasive Kenntnisse der dritten Amtssprache"; "sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse", такие предложения вам вряд ли подойдут.

Также все же рекомендуем изучать немецкий, что значительно расширит горизонты для поиска работы в Швейцарии и просто даст вам возможность лучше найти общий язык при решении вопросов и найти друзей в этой стране.

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