Всегда ли в Швейцарии нужно знать немецкий и где искать работу по специальности

Во многих международных компаниях основным языком общения является английский и работники из многих стран мира.
За время масштабного вторжения России в Украину в Швейцарию переехали более 70 тысяч наших соотечественников. Нужен ли немецкий язык для работы в Швейцарии? Это один из частых вопросов, который возникает у украинцев, которые находятся в этой стране и хотят найти работу.
TRAVEL РБК-Украина попыталось разобраться в "языковом вопросе" при поиске работы в Швейцарии, если вы хотите работать по специальности.
Краткий ответ – чем большим количеством языков вы владеете, тем лучше. Это поможет лучше обустроиться не только в Швейцарии, но и в любой другой стране. Но у вас есть шансы найти высокооплачиваемые вакансии, если вы знаете только английский язык.
Проведенное в прошлом году в Швейцарии исследование показывает, что многие украинцы стремятся работать и активно ищут способы заработка в этой стране. 36% респондентов заявили, что активно ищут работу и столько же ответили, что хотят работать.
27% сказали, что участвовали в программе трудоустройства или прошли обучение. 15% опрошенных говорят, что уже работали в Швейцарии. А из уже трудоустроенных ¾ заявили, что хотели бы работать больше.
В Швейцарии – четыре государственных языка. И английский не является одним из них. На немецком говорит большинство людей в этой стране (62,1% населения), 22,8% говорят на французском, 8% – на итальянском и только 0,5% говорят на ретороманском. Однако английский является крупнейшим негосударственным языком в стране: на нем говорят 5,7% населения.
В стране работают многие компании с интернациональным штатом сотрудников. Бывает даже так, что ни один работник той или иной компании не является коренным швейцарцем. Поэтому найти работу в Швейцарии, не зная немецкого, реально. Но если вы претендуете на должность среднего звена, скажем, в отделе логистики или рекламы, без английского никак не обойтись. Также многое зависит от ваших навыков, вашей специальности и культуры компании, в которой вы хотите работать.
Фото: В Швейцарии можно найти работу по специальности, если у вас высокий уровень английского и профессиональные навыки в вашей специальности (unsplash.com)
В большинстве крупных городов Швейцарии можно найти работу, не требующую владения немецким или французским. Например, в Базеле, Берне, Цюрихе, Лозанне и Женеве.
Вполне реально найти такую работу, если у вас большой опыт и вы можете продемонстрировать достижения в вашей специализации, а также высокий уровень английского языка. Работу в Швейцарии, для которой не всегда нужен немецкий язык, легче всего найти в ИТ-индустрии. Но не только. Отрасли, наиболее открытые для тех, кто не говорит на немецком языке:
Фото: Офис компании UBS в Цюрихе (Wikipedia.org)
Также в Швейцарии есть транснациональные компании и компании, поставляющие международные товары и услуги: у них есть отделы, где знания немецкого языка также не требуют. Но вы должны говорить хотя бы на английском. Например, такие вакансии есть у Nestle, Unilever, Johnson & Johnson и других.
Компании, обслуживающие базу внутренних клиентов или предполагающие прямой контакт с клиентами, скорее всего, потребуют высокого уровня немецкого языка. Также обращайте внимание на требования в самих вакансиях: сайты компаний могут вести на английском, но язык общения у них – немецкий.
Примеры компаний, где вместо немецкого языка можно говорить на английском
Фото: Швейцарская биржа/SIX Swiss Exchange (Wikipedia.org)
Обратите внимание. Если на немецком языке вы не говорите, не спешите подавать заявку, если в описании указано о "Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift" или "Muttersprache (Schweizer-) Deutsch". Рассмотрите другие предложения. Если видите "Sehr gute aktive Kenntnisse zweier Amtssprachen in Wort und Schrift sowie pasive Kenntnisse der dritten Amtssprache"; "sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse", такие предложения вам вряд ли подойдут.
Также все же рекомендуем изучать немецкий, что значительно расширит горизонты для поиска работы в Швейцарии и просто даст вам возможность лучше найти общий язык при решении вопросов и найти друзей в этой стране.
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