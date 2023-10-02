Чи варто їхати у Швецію шукати прихисток: плюси та мінуси країни для біженців

Тимчасовий захист у Швеції з початку війни отримали понад 60 тисяч біженців із України. Ця країна продовжує викликати інтерес в українців, які змушені шукати прихистку від війни за кордоном.

Яку підтримку надає Швеція втікачам від війни в Україні, які плюси та мінуси прихистку в цій країні, РБК-Україна розповідає з посиланням на допис української письменниці Анни Топіліної, яка живе у Швеції та допомагає українським біженцям.

У великих містах нові місця пільгового житла відкриються з 1 січня

Швеція приймала українських біженців із першого дня війни. Відтоді у системі прийому нічого не змінилося, звертає увагу блогер, яка працює у міграційній службі. Після приїзду до країни треба звернутися до Міграційної (Migrationsverket) і подати заяву на тимчасовий прихисток. Після цього в українців є два шляхи: оселитися тимчасово у гуртожитку для біженців чи знайти собі житло самим.

"У гуртожитку вас довго не протримають. Щойно ви отримаєте посвідку на проживання, тижні за два вам знайдуть житло в одній зі шведських комун. Якщо у вас немає роботи, родичів чи якихось дуже особливих обставин – це житло може бути в будь-якому регіоні Швеції", – розповідає Анна Топіліна.

Мінуси: можна опинитися десь посеред засніженого лісу або поселитися знову в гуртожитку, але постійному. Із плюсів – завжди буде дах над головою, безпека і все це безкоштовно (якщо біженець не працює).

"Багато комун надають нашим (особливо великим родинам) окреме житло, тобто квартири. Багато комун, де нікому працювати, українцям дуже радіють і роблять все, аби якнайшвидше їх інтегрувати", – пише українка.

Знайти на перший час власне житло (наприклад, оселитися у родичів чи волонтерів) – гарний варіант, тому що це дозволить встигнути знайти роботу, а вже потім можна звернутися до Міграційної служби за пільговим житлом.

Фото: Архітектура у Стокгольмі (unsplash.com/catalina-johnson)

"В такому разі нікуди вас не відправлять, залишать у вашій комуні, або в сусідній, бо місця в популярних великих містах закінчилися ще на початку року (але із 1 січня відкриються нові – не пропустіть).

І у вас буде власне житло, за яке ви або не платите (якщо не працюєте або втрачаєте роботу або заробляєте мало) або платите приблизно 1/5 від його реальної ринкової вартості. Але в деяких комунах є лише гуртожитки, тому що не роби, в квартиру не поселять. Зате житло своє, постійне (до кінця директиви) і безкоштовне", – пояснює вона.

Які є виплати та підтримка для українців у Швеції

Із соціальними виплатами у Швеції складно, але це стосується не лише українців, а всіх біженців, попереджає Анна Топіліна. Дорослий, що не працює, отримує приблизно 180 євро на місяць. Дитина, залежно від віку, – від 110 до 150 євро. Якщо дорослий працює, то з дитини також знімається виплата.

"Це дуже мало, враховуючи нашу шалену інфляцію, але на абсолютному мінімумі та використовуючи допомогу благодійних організацій прожити можна. Хоч і дуже важко. Виплати не обмежені часом, але їх забирають, якщо ви почали працювати. Якщо вас звільнили – можете знову подаватися", – підказує блогер.

Крім офіційних виплат від Міграційної служби з біженцями працюють громадські організації та церкви – допомагають з харчуванням, речами для дітей.

"Всі, хто на директиві, мають право безкоштовно вчити мову. Курсів безліч, а у великих містах є ще й багато додаткових безкоштовних занять: танці, йога, розмовні клуби, нетворкінг-зустрічі для жінок, будь-що. Є спеціальні інтеграційні курси для представників ЛГБТ-спільноти. Є курси шведської мови жестів для людей з вадами слуху", – перелічує можливості навчання українка.

Фото: Мітинг у Стокгольмі (unsplash.com/fredrik-andersson)

Можна вступати і навчатися безкоштовно в університетах, якщо є гарна англійська.

"Діти йдуть без проблем в будь-яку школу чи садочок (садочок тут доступний з року дитини). В більших містах вже є купа українських спілок, які сприяють єднанню українців, влаштовують заходи для дітей", – зазначає вона.

Що треба знати про оплату медичних послуг

Система охорони здоров'я у Швеції – пільгова. Оскільки українці є біженцями, вони мають необмежений доступ до лікування термінових захворювань, але нема доступу до лікування хронічних.

"Якщо вам раптом стане зле і щось заболить, щось зламаєте, щось відвалиться (включно з "кукухою") – ласкаво просимо. А якщо у вас з 1994 року іноді поколює в боці і ви любите викликати швидку на температуру 38 – вам не сподобається", – попереджає українка.

Стоматологія пільгова лише термінова, коли дуже щось болить: тоді візит коштуватиме 5 євро. В інших випадках – суми від 200 євро. Анна Топіліна наводить приклад цін на медичні послуги для біженців із України:

візит до лікаря коштує для українців 5 євро;

до медсестри – 2,5 євро.

до лікаря-спеціаліста, на операції, будь-шо інше – 30 євро (25 з них покриє Міграційна служба, якщо людина не працює);

виклик швидкої – 40 євро (якщо людина не працює, Міграційна служба покриє 35 євро).

"У нас зараз є багато клієнтів, які проходили в Швеції масштабне лікування раку, з мільйоном операцій, хімій та інших заходів. І все це за максимум 40 євро на півроку (все інше оплачує Міграційна)".

Те саме стосується іншої важкої "хроніки": потреби в діалізі, важких форм туберкульозу, ВІЛ тощо.

"Всі виписані ліки – 5 євро за одну покупку (навіть якщо там купа всього, тобто за все, що вам виписали). Для дуже стареньких, дементних чи дуже хворих є можливість поміщення в будинок для літніх людей з постійним наглядом і допомогою", – зауважує українка.

Для дітей вся медицина безкоштовна, включно зі стоматологією та виписаними ліками. Весь догляд за вагітними та породіллями безкоштовний: візити до акушерки, пологи, операції, післяпологові огляди. Народжувати у Швеції комфортно і безпечно.

Фото: Село у Швеції (unsplash.com/drahomir-hugo-posteby-mach)

Як шведи ставляться до українських біженців

"Шведське суспільство і досі горою стоїть за українців. Тут ви не знайдете закликів не допомагати українцям, не знайдете руських симпатизерів, не знайдете расизму щодо нас. Так, далеко не всі шведи повністю розуміють, що відбувається, але ненависті до північного сусіда тут достатньо. Бо він і їхній сусід, і "руським" тут ще споконвіку дітей лякали", – розповідає Анна Топіліна.

Вона додає: суспільство дуже дружньо ставиться до наших біженців, їх радо беруть на роботу. Згідно з опитуванням, що вийшло от кілька місяців тому, майже 60% українців трудового віку вже працюють.

"А ще тут всі знають англійську. І шведська дуже легка мова. Але клімат поганий і дуже темно. Проте літо гарне і природа неймовірна. І повітря чисте, і вода смачна. І якщо ви любите ліс і село – вам тут прямо "ок" буде", – описує вона Швецію.

"Загалом якщо вам подобається соціальна дистанція, перфекціонізм, блондини, північний шарм і неспішність – вам, либонь, сюди. І якщо ви належите до людей з особливо вразливих категорій – ЛГБТК+, люди з інвалідністю – вам теж тут буде більше підтримки, ніж будь-де", – звертає увагу українка.

Нагадаємо, ми писали, що українські біженці у Швеції просять змінити важливе правило. Йдеться про отримання номеру соціального страхування нарівні з шведами, що допоможе українцям облаштуватися у Швеції.

Раніше у Швеції вже зробили виняток із правил для українців. Біженцям відкрили доступ до вивчення мови на високому рівні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.