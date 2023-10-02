Стоит ли ехать в Швецию искать убежище: плюсы и минусы страны для беженцев

Временную защиту в Швеции с начала войны получили более 60 тысяч беженцев из Украины. Эта страна продолжает вызывать интерес у украинцев, вынужденных искать убежище от войны за границей.

Какую поддержку оказывает Швеция бежавшим от войны в Украине, какие плюсы и минусы убежища в этой стране, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию украинской писательницы Анны Топилиной, которая живет в Швеции и помогает украинским беженцам.

В больших городах новые места льготного жилья откроются с 1 января

Швеция принимала украинских беженцев с первого дня войны. С тех пор в системе приема ничего не изменилось, обращает внимание блогер, которая работает в миграционной службе. После приезда в страну нужно обратиться в Миграционную службу (Migrationsverket) и подать заявление на временное убежище. После этого у украинцев есть два пути: поселиться временно в общежитии для беженцев или найти жилье самим.

"В общежитии вас долго не продержат. Как только вы получите вид на жительство, недели за две вам найдут жилье в одной из шведских коммун. Если у вас нет работы, родственников или каких-то очень особых обстоятельств – это жилье может быть в любом регионе Швеции", – рассказывает Анна Топилина.

Минусы: можно оказаться где-нибудь посреди заснеженного леса или поселиться снова в общежитии, но постоянном. Из плюсов – всегда будет крыша над головой, безопасность и все это бесплатно (если беженец не работает).

"Многие коммуны предоставляют нашим (особенно большим семьям) отдельное жилье, то есть квартиры. Многие коммуны, где некому работать, украинцам очень радуются и делают все, чтобы как можно быстрее их интегрировать", – пишет украинка.

Найти на первое время собственное жилье (например, поселиться у родственников или волонтеров) – хороший вариант, потому что это позволит успеть найти работу, а потом можно обратиться в Миграционную службу за льготным жильем.

Фото: Архитектура в Стокгольме (unsplash.com/catalina-johnson)

"В таком случае никуда вас не отправят, оставят в вашей коммуне, или в соседней, потому что места в популярных крупных городах закончились еще в начале года (но с 1 января откроются новые – не упустите).

И у вас будет собственное жилье, за которое вы или не платите (если не работаете или теряете работу или зарабатываете мало) или платите примерно 1/5 от его реальной рыночной стоимости. Но в некоторых коммунах есть только общежития, потому что ни делай, в квартиру не поселят. Зато жилье свое, постоянное (до конца директивы) и бесплатное", – объясняет она.

Какие есть выплаты и поддержка для украинцев в Швеции

С социальными выплатами в Швеции сложно, но это касается не только украинцев, но и всех беженцев, предупреждает Анна Топилина. Взрослый, который не работает, получает примерно 180 евро в месяц. Ребенок в зависимости от возраста – от 110 до 150 евро. Если взрослый работает, то с ребенка также снимается выплата.

"Это очень мало, учитывая нашу безумную инфляцию, но на абсолютном минимуме и используя помощь благотворительных организаций прожить можно. Хотя и очень тяжело. Выплаты не ограничены временем, но их забирают, если вы начали работать. Если вас уволили – можете снова подаваться", – подсказывает блогер.

Кроме официальных выплат Миграционной службы с беженцами работают общественные организации и церкви – помогают с питанием, вещами для детей.

"Все, кто на директиве, имеют право бесплатно учить язык. Курсов множество, а в больших городах есть еще и много дополнительных бесплатных занятий: танцы, йога, разговорные клубы, нетворкинг-встречи для женщин, что угодно. Есть специальные интеграционные курсы для представителей ЛГБТ-сообщества. Есть курсы шведского языка жестов для слабослышащих людей", – перечисляет возможности обучения украинка.

Фото: Митинг в Стокгольме (unsplash.com/fredrik-andersson)

Можно поступать и учиться бесплатно в университетах, если есть хороший английский.

"Дети идут без проблем в любую школу или садик (садик здесь доступен с года ребенка). В больших городах уже есть куча украинских союзов, которые способствуют единению украинцев, устраивают мероприятия для детей", – отмечает она.

Что нужно знать об оплате медицинских услуг

Система здравоохранения в Швеции – льготная. Поскольку украинцы являются беженцами, у них есть неограниченный доступ к лечению срочных заболеваний, но нет доступа к лечению хронических.

"Если вам вдруг станет плохо и что-то заболит, что-то сломаете, что-то отвалится (включая "кукуху") – добро пожаловать. А если у вас с 1994 года иногда покалывает в боку и вы любите вызвать скорую на температуру 38 – вам не понравится", – предупреждает украинка.

Стоматология льготная только срочная, когда очень что-то болит: тогда визит будет стоить 5 евро. В других случаях – суммы от 200 евро. Анна Топилина приводит пример цен на медицинские услуги для беженцев из Украины:

визит к врачу стоит для украинцев 5 евро;

к медсестре – 2,5 евро.

к врачу-специалисту, на операции, что-нибудь другое – 30 евро (25 из них покроет Миграционная служба, если человек не работает);

вызов скорой – 40 евро (если человек не работает, Миграционная служба покроет 35 евро).

"У нас сейчас много клиентов, которые проходили в Швеции масштабное лечение рака, с миллионом операций, химий и других мероприятий. И все это за максимум 40 евро на полгода (все остальное оплачивает Миграционная)".

То же касается другой тяжелой "хроники": потребности в диализе, тяжелых форм туберкулеза, ВИЧ и т.д.

"Все выписанные лекарства – 5 евро за одну покупку (даже если там куча всего, то есть за все, что вам выписали). Для очень стареньких, дементных или очень больных есть возможность помещения в дом престарелых с постоянным наблюдением и помощью", – отмечает украинка.

Для детей вся медицина бесплатна, включая стоматологию и выписанное лекарство. Весь уход за беременными и роженицами бесплатный: визиты к акушерке, роды, операции, послеродовые осмотры. Рожать в Швеции комфортно и безопасно.

Фото: Село в Швеции (unsplash.com/drahomir-hugo-posteby-mach)

Как шведы относятся к украинским беженцам

"Шведское общество до сих пор горой стоит за украинцев. Здесь вы не найдете призывов не помогать украинцам, не найдете русских симпатизеров, не найдете расизма по отношению к нам. Да, далеко не все шведы полностью понимают, что происходит, но ненависти к северному соседу здесь достаточно. Потому что он и их сосед, и "русским" здесь еще испокон веков детей пугали", – рассказывает Анна Топилина.

Она добавляет: общество очень дружественно относится к нашим беженцам, их с радостью берут на работу. Согласно опросу, вышедшему несколько месяцев назад, почти 60% украинцев трудового возраста уже работают.

"А еще здесь все знают английский. И шведский очень легкий язык. Но климат плохой и очень темно. Однако лето хорошее и природа невероятная. И воздух чистый, и вода вкусная. И если вы любите лес и село – вам здесь прямо "ок" будет", – описывает она Швецию.

"В общем, если вам нравится социальная дистанция, перфекционизм, блондины, северный шарм и неспешность – вам, наверное, сюда. И если вы относитесь к людям из особо уязвимых категорий – ЛГБТК+, люди с инвалидностью – вам тоже здесь будет больше поддержки, чем где-либо", – обращает внимание украинка.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы в Швеции просят изменить важное правило. Речь идет о получении номера социального страхования наравне со шведами, что поможет украинцам обустроиться в Швеции.

Ранее в Швеции уже сделали исключение из правил для украинцев. Беженцам открыли доступ к изучению языка на высоком уровне.

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