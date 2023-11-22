Чи скоротять виплати українським біженцям у Німеччині: нові умови

Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців у Європі – понад 1 млн людей. Однією із причин є високі суми соцдопомоги Bürgergeld. Деякі політики вже закликають скоротити ці виплати.

Чи отримуватимуть українці цю допомогу у 2024 році та які нові умови застосовуватимуть у центрах зайнятості, РБК-Україна розповідає з посиланням на DW.

Нині у Німеччині перебувають 1 млн 116 тисяч українських біженців. Із перших днів війни українців прирівняли до інших жителів Німеччини та надали аналогічні виплати. Основна соцдопомога для забезпечення гідного життя людей із низьким доходом чи без роботи – "гроші для громадян" (Bürgergeld).

На людину, яка живе сама, щомісяця виплачується 502 євро. З наступного року ці виплати зростуть на 12%. Додатково надаються гроші на оренду житла, оплату комунальних послуг, навчання у школі та дотацію на курси з підвищення кваліфікації.

Чимало політиків виступають проти такої великої допомоги українським біженцям. Зокрема, голова об'єднання німецької окружної влади Райнгард Загер вважає, що виплати гальмують мотивацію українських біженців іти працювати. Також Bürgergeld приваблює у Німеччину українців, які раніше отримали тимчасовий захист в інших країнах ЄС.

"У Польщі та Нідерландах частка тих, хто працює, становить відповідно 66% та 70%, у Німеччині – 17%", – зауважив про українських біженців керуючий справами фракції опозиційних консерваторів Торстен Фрай.

Водночас скасовувати Bürgergeld для українських біженців німецький уряд не збирається. Але тепер від українців очікують, що вони докладатимуть зусилля для пошуку роботи.

Раніше міністр праці Губертус Гайль оголосив про зниження вимог щодо знання мови до працездатних українських біженців. Але зростуть вимоги до їхньої ініціативності. Українцям доведеться мінімум раз на 6 тижнів звітувати в центрі зайнятості про власні кроки з пошуку роботи. Інакше допомогу скорочуватимуть. Можливі санкції – до 30% відрахування.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться виплати українцям у Німеччині наступного року. Сума виплат зросте на 12%.

Також ми розповідали, які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині. Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від до 1700 євро на місяць.

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