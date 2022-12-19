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Чи потрібен закордонний паспорт для продовження захисту в Чехії: офіційне пояснення

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Понеділок 19 грудня 2022 15:10
Чи потрібен закордонний паспорт для продовження захисту в Чехії: офіційне пояснення Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці в Чехії мають продовжити тимчасовий захист до 31 березня 2023 року, отримавши візову вклейку в закордонний паспорт.

Що робити тим біженцям, які прибули без такого документа, роз'яснення надало МВС Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Зазначається, що у законопроекті про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina IV є таке формулювання:

"Надання тимчасового захисту позначається візовою вклейкою у проїзному документі іноземця на термін до 31 березня 2024. Якщо, з огляду на місцеві умови, позначити надання тимчасового захисту неможливо шляхом вклеєння візи, можливо зробити запис про надання тимчасового захисту у проїзному документі або поза ним".

Якщо іноземець доведе, що не може отримати паспорт у компетентних органах своєї країни, МВС Чехії або поліція видасть йому проїзне посвідчення особи.

Втім, зараз подати заяву на отримання закордонного паспорта можна у посольстві України, зазначає речниця відділу преси та звʼязків із громадськістю МВС Чеської Республіки Гана Мала.

"Доведення неможливості отримання закордонного паспорта розглядається індивідуально з урахуванням ситуації. Обов’язок довести такий факт лежить на стороні заявника", – пояснює вона.

Якщо іноземець із тимчасовим захистом не має закордонного паспорта, МВС видасть проїзне посвідчення особи лише після того, як людина доведете необхідність виїхати із Чехії з робочої або іншої термінової причини і показавши квиток на літак або інший тип транспорту.

"Проїзне посвідчення особи не видається з метою подорожі до України. Місцеві умови у відділеннях поліції та МВС дозволяють видавати проїзні посвідчення особи лише у дійсно обґрунтованих випадках", – зазначила речниця міністерства.

Чи потрібен закордонний паспорт для продовження захисту в Чехії: офіційне пояснення

Фото: Мітинг на підтримку України (gettyimages.com)

Детальна інформація про проїзне посвідчення особи доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ: "Інформація для громадян України".

Також у МВС пояснюють: навіть якщо українець отримав візу тимчасового захисту у "внутрішньому паспорті", він має можливість звернутися для оформлення закордонного паспорта в посольстві.

Якщо дитина не має закордонного паспорта, й вона вписана в закордонному паспорті одного з батьків, то віза тимчасового захисту має бути вклеєна в паспорт батьків.

Нагадаємо, ми писали, що віза в Канаду анулює тимчасовий захист в Чехії.

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