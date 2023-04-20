Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон: пояснення

У квітні українці стали більше їздити за кордон і навпаки. Чимало людей цікавляться, які зараз діють правила перетину кордону з дітьми.
Чи потрібен дозвіл обох батьків на виїзд дитини за кордон, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на консульство України у Гданську.
Зазначається, що в умовах воєнного стану, який діє нині в Україні, діють інші правила. Але три з них залишаються без змін:
На час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану діють положення абзацу 13 пункту 2-3 Правил, відповідно до яких виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку здійснюється без нотаріально завіреної згоди другого з батьків:
Як зазначають у консульстві, зазвичай свідоцтва про народження вистачає, якщо записані в ньому прізвища та імена батьків та дитини відповідають прізвищам та іменам у паспортах.
"Зверніть увагу, що статус баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима в такому випадку треба буде підтвердити оригіналами документів, що, мабуть, складніше, ніж отримати дозвіл хоча б одного з батьків на виїзд за кордон", –зауважують у відомстві.
Також дозвіл на виїзд за кордон не вимагається у разі виїзду дитини у супроводі іншої особи, яка отримала на це письмове повноваження (доручення) одного з батьків, завіреною органом опіки і піклування.
У всіх інших випадках для виїзду дитини за кордон у супроводі іншої особи (сусідка, колега, подруга) необхідно мати доручення на виїзд дитини хоча б від одного з батьків.
Нагадаємо, ми писали, що українські діти зможуть перетинати кордон із цифровим документом Diia.pl.
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