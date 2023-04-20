Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу: объяснение

В апреле украинцы стали больше ездить за границу и наоборот. Многие люди интересуются, какие сейчас действуют правила пересечения границы с детьми.
Нужно ли разрешение обоих родителей на выезд ребенка за границу, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на консульство Украины в Гданьске.
Отмечается, что в условиях действующего ныне в Украине военного положения действуют другие правила. Но три из них остаются без изменений:
На время введения в Украине правового режима военного положения действуют положения абзаца 13 пункта 2-3 Правил, согласно которым выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя:
Как отмечают в консульстве, обычно свидетельства о рождении достаточно, если записанные в нем фамилии и имена родителей и ребенка соответствуют фамилиям и именам в паспортах.
"Обратите внимание, что статус бабы, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима в таком случае нужно будет подтвердить оригиналами документов, что, пожалуй, сложнее, чем получить разрешение хотя бы одного из родителей на выезд за границу", – отмечают в ведомстве.
Также разрешение на выезд за границу не требуется в случае выезда ребенка в сопровождении другого лица, получившего на это письменное полномочие (поручение) одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства.
Во всех остальных случаях для выезда ребенка за границу в сопровождении другого лица (соседка, коллега, подруга) необходимо иметь поручение на выезд ребенка хотя бы от одного родителя.
Напомним, что мы писали, что украинские дети смогут пересекать границу с цифровым документом Diia.pl.
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