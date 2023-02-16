Чи можна виїжджати з Чехії до продовження тимчасового захисту: порада юриста

У Чехії розпочалася реєстрація на продовження тимчасового захисту, без чого українці втратять цей статус вже навесні. Між реєстрацією та вклейкою нової візи у паспорт може пройти тривалий час.

Чи можна подорожувати за межі Чехії, поки немає візової вклейки, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Після реєстрації на продовження захисту та вибору часу для особистого візиту для вклейки візи біженець отримує підтвердження про реєстрацію. Саме це підтвердження можна надати для контролю під час перетину кордону.

"Необхідно розрізняти поїздки до країн Шенгену, в Україну та до інших країн світу. І якщо з країнами перших двох типів не повинно виникати проблем, то з подорожами до інших краще почекати", – зауважує адвокат Оксана Різак.

Країни Шенгенської зони обмінюються інформацією про власників дозволів на перебування, отже відповідні органи розпізнають статус тимчасового захисту після надання підтвердження про реєстрацію. Також особливий режим діє між країнами Шенгену та Україною.

"Відповідно, підтвердження про реєстрацію на продовження тимчасового захисту має бути достатньо для перетину кордонів між Україною та Польщею, Словаччиною чи Угорщиною. А ось при поїздках до інших країн можуть виникнути складнощі, адже не кожна країна світу сприйматиме підвердження про реєстрацію, як доказ чинного статусу – це залежить від рішення відповідних органів даних країн", – звертає увагу юрист.

Фото: Реєстрація українців у Чехії (gettyimages.com)

Може виникнути ситуація, коли в аеропорту українцю відмовлять у посадці на рейс, бо не визнаватимуть дійсність статусу тимчасового захисту в країні призначення – Чехії.

Тому українцям рекомендують:

утриматися від поїздок до країн, які не входять до Шенгенської зони (крім України).

роздрукувати і мати з собою підтвердження про успішну реєстрацію на продовження візи тимчасового захисту.

мати доступ до офіційного сайту МВС Чехії, щоб послатися на офіційне джерело. Там у розділі "ПРОДОВЖЕННЯ/PRODLOUŽENÍ" вказано: "2. Після реєстрації та резервування певного термін, ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року", або чеською "2. Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023".

Якщо поїздку до країни поза Шенгенською зоною неможливо відкласти – правила для перетину кордону такі самі. Але можливо доведеться роз'яснювати прикордонникам, що дозвіл на перебування в Чехії є чинним.

Нагадаємо, ми писали, чи продовжать тимчасовий захист у Чехії українцям із візою в Канаду.

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