Дві умови. Чи продовжать тимчасовий захист у Чехії українцям із візою в Канаду

Українці з візою в Канаду не втрачають право на прихисток у Чехії. Міністерство внутрішніх справ країни зробило виняток у процедурі продовження тимчасового захисту.

За яких умов українським біженцям продовжать захист у Чехії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що канадську візу CUAET не є перешкодою для продовження тимчасового захисту за двох умов:

чеський тимчасовий захист був отриманий раніше за візу;

канадська віза CUAET отримана до 10.02.2023.

Раніше МВС Чехії пояснювало, що будь-яка довготермінова віза в іншу країну анулює тимчасовий захист українцям. Це стосувалося й візи CUAET в паспорті.

"Враховуючи, що деякі типи віз, наданих Канадою, були видані до набуття чинності Закону № 175/2022 Sb., який стосувався конфлікту між візами та тимчасовим захистом, а також враховуючи ступінь нервової напруги у зв’язку з очікуванням набуття чинності змін до так званого "Lex Ukraine" щодо продовження тимчасового захисту, Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що так звана "канадська віза" ("Temporary Resident Visa"), видана до 10.02.2023, не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту”, – зазначається на офіційному порталі МВС Чехії.

Між тим, українці, які мають діючу візу CUAET, вже отримують візи тимчасового захисту у відділеннях департаменту з питань надання притулку та міграційної політики.

Фото: Реєстрація українців у Чехії (gettyimages.com)

Українцям радять не отримувати візу CUAET в майбутньому – адже остання дата її схвалення має бути 10 лютого 2023 року. Після цієї дати тимчасовий захист у Чехії не будуть продовжувати.

Слід врахувати, що згідно закону LexUkrajina, людина з дозволом на довгострокове перебування (понад 90 днів) в іншій країні, який є чинним на 24 лютого 2022 року або на момент подачі заявки на отримання тимчасового захисту, не має права на отримання тимчасового захисту в Чехії. Виняток зробили лише для віз у Канаду.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії стартувала реєстрація для продовження тимчасового захисту.

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