Можно ли выезжать из Чехии до продления временной защиты: совет юриста

В Чехии началась регистрация на продление временной защиты, без чего украинцы потеряют этот статус уже весной. Между регистрацией и вклеиванием новой визы в паспорт может пройти длительное время.

Можно ли путешествовать за пределы Чехии пока нет визовой вклейки, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

После регистрации на продление защиты и выбора времени для личного визита для вклеивания визы, беженец получает подтверждение о регистрации. Именно это подтверждение можно предоставить для контроля при пересечении границы.

"Необходимо различать поездки в страны Шенгена, в Украину и в другие страны мира. И если со странами первых двух типов не должно возникать проблем, то с путешествиями в другие лучше подождать", – отмечает адвокат Оксана Ризак.

Страны Шенгенской зоны обмениваются информацией о владельцах разрешений на пребывание, следовательно, соответствующие органы распознают статус временной защиты после предоставления подтверждения о регистрации. Также особый режим действует между странами Шенгена и Украиной.

"Соответственно, подтверждения о регистрации на продление временной защиты должно быть достаточно для пересечения границ между Украиной и Польшей, Словакией или Венгрией. А вот при поездках в другие страны могут возникнуть сложности, ведь не каждая страна мира будет воспринимать подтверждение о регистрации как доказательство действующего статуса – это зависит от решения соответствующих органов данных стран", – обращает внимание юрист.

Фото: Регистрация украинцев в Чехии (gettyimages.com)

Может возникнуть ситуация, когда в аэропорту украинцу откажут в посадке на рейс, потому что не будут признавать действительность статуса временной защиты в стране назначения – Чехии.

Поэтому украинцам рекомендуют:

воздержаться от поездок в страны, не входящие в Шенгенскую зону (кроме Украины).

распечатать и иметь подтверждение об успешной регистрации на продление визы временной защиты.

иметь доступ к официальному сайту МВД Чехии, чтобы сослаться на официальный источник. Там в разделе "ПРОДЛИНИЕ/PRODLOUŽENÍ" указано: "2. После регистрации и резервирования определенного срока, ваша временная защита будет продлена до 30 сентября 2023 года", или на чешском ""2. Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. září 2023".

Если поездку в страну вне Шенгенской зоны невозможно отложить – правила для пересечения границы такие же. Но возможно придется разъяснять пограничникам, что разрешение на пребывание в Чехии является действительным.

Напомним, мы писали, продолжат ли временную защиту в Чехии украинцам с визой в Канаду.

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