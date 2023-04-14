Чи можна з тимчасовим захистом їздити за межі Шенгенської зони: офіційно

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають відповідну візову вклейку у паспорті. Багатьох цікавить, чи дає цей статус право подорожувати за межі Шенгенської зони.

Відповідь на це запитання дали в МВС Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У Міністерстві внутрішніх справ Чехії повідомили, власники яких віз можуть їздити за межі Чехії та що треба враховувати.

"Власники віз із кількістю в'їздів "MULT" можуть подорожувати як в межах Шенгенської зони, так і за її межами", – уточнили у відомстві.

Це означає, що біженці, які мають вклеєну візу тимчасового захисту в паспорт, можуть подорожувати без обмежень в різні країни.

У міністерстві зауважують, що немає гарантій, що країни за межами Шенгенської зони дозволять в'їзд біженців із тимчасовим захистом у Чехії.

"Якщо іноземці планують виїхати за межі Шенгенської зони, ми не гарантуємо, що ці країни їх впустять. Допоки їм не вклеять нову візову наклейку, вони користуватимуться тими документами, що були. Також іноземці отримують письмове підтвердження про продовження тимчасового захисту, яке, однак, можуть не вважати дійсним у третіх країнах", – пояснили в МВС.

Фото: Реєстрація біженців у Чехії (gettyimages.com)

Біженці з тимчасовим захистом можуть виїжджати за межі Чехії на 90 днів упродовж 180 днів за умовами безвізового режиму. Обов’язково потрібно мати проїзний документ (закордонний паспорт).

Нагадаємо, ми писали, як продовжити тимчасовий захист у Чехії в квітні.

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