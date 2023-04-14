Можно ли с временной защитой ездить за пределы Шенгенской зоны: официально

У украинских беженцев, получивших временную защиту в Чехии, есть соответствующая визовая вклейка в паспорте. Многих интересует, дает ли этот статус право путешествовать за пределы Шенгенской зоны.

Ответ на этот вопрос дали в МВД Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В Министерстве внутренних дел Чехии сообщили, владельцы каких виз могут ездить за пределы Чехии и что следует учитывать.

"Владельцы виз с количеством въездов MULT могут путешествовать как в пределах Шенгенской зоны, так и за ее пределами", – уточнили в ведомстве.

Это означает, что беженцы, имеющие вклеенную визу временной защиты в паспорт, могут путешествовать без ограничений в разные страны.

В министерстве отмечают, что нет гарантий, что страны вне Шенгенской зоны позволят въезд беженцев с временной защитой в Чехии.

"Если иностранцы планируют выехать за пределы Шенгенской зоны, мы не гарантируем, что эти страны их впустят. Пока им не вклеят новую визовую наклейку, они будут пользоваться документами, которые были. Также иностранцы получают письменное подтверждение о продолжении временной защиты, которое, однако, могут не считать действительным в третьих странах", – объяснили в МВД.

Фото: Регистрация беженцев в Чехии (gettyimages.com)

Беженцы с временной защитой могут выезжать за пределы Чехии на 90 дней в течение 180 дней по условиям безвизового режима. Обязательно нужно иметь проездной документ (загранпаспорт).

Напомним, мы писали, как продлить временную защиту в Чехии в апреле.

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