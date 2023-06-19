Чи можна отримати польську пенсію за день роботи у Польщі: роз'яснення

Українці, які працювали у Польщі деякий час, мають право отримати польську пенсію за цей період. Але автоматично на мінімальну пенсію цієї країни іноземці претендувати не можуть.

Таке офіційне роз'яснення дав речник Управління соціального страхування ZUS Павел Жебровські, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

У Польщі українці при отриманні польської пенсії мають право на доплату до мінімального розміру, якщо сума виплат із Польщі та України менша за мінімум у 1445,48 злотих на місяць (12 400 грн).

Раніше польське видання Rzeczpospolita опублікувало інформацію, що угоди між країнами дають можливість зловживання. Зокрема, що однієї сплати страхового внеску у ZUS достатньо, щоб отримувати польську пенсію за цей період та доплати до "мінімалки".

В установі пояснили, що це не так – для отримання мінімальної пенсії є умови.

"Щоб іноземець отримав доплати, він має відповідати певним умовам. Доплата виплачується лише в тому випадку, якщо особа проживає в Польщі. Якщо особа проживає в іншій країні, то доплата до мінімальної пенсії з Польщі не надається", – пояснив Павел Жебровські.

Як пояснив заступник міністра сім’ї та соціальної політики Польщі Станіслав Швед, для отримання мінімальної пенсії у Польщі необхідно:

мати 20-річний стаж роботи для жінок та досягти пенсійного віку (60 років;

25 років стажу для чоловіків (65 років).

Інші люди отримуватимуть польську пенсію на основі внесків, які вони сплачували під час роботи в Польщі. В такому разі доплата буде невеликою.

"Немає ситуації, коли пропрацювавши один день у Польщі та сплативши пенсійний внесок, хтось отримує право на мінімальну польську пенсію за віком. Сплата одного пенсійного внеску в Польщі не дає права іноземцю отримувати мінімальну пенсію", – пояснив заступник міністра.

Зараз у Польщі доплати до мінімальної пенсії отримують тільки 1170 громадян України.

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