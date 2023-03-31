Чи можна біженцям в ЄС працювати в Україні віддалено: пояснення юриста

Мільйони українців вимушено виїхали в Європу через війну. В багатьох країнах грошову допомогу біженцям виплачують як підтримку на період безробіття.

Чи можна жити в ЄС і працювати віддалено на українську компанію, і чи не втратять українці допомогу в країні перебування, РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

Чи можна втратити допомогу в ЄС, отримуючи зарплату з України

На сьогодні підхід до регулювання трудових правовідносин в Україні є доволі широким та прогресивним – законодавством передбачено можливість оформлювати працівників на дистанційну роботу, зазначає експерт.

"Якщо професійна діяльність людини дозволяє проживати за межами України та працювати на українську компанію, у цьому питанні законодавчих заборон немає, і вона буде отримувати заробітну плату на карту українського банку", – зауважує він.

Між тим, чимало біженців побоюються, що їх можуть позбавити грошової допомоги в країні перебування, якщо у них будуть доходи з України.

"На сьогоднішній день нам не відомо випадків, зокрема, в Польщі та Німеччині, коли людина отримує дохід у вигляді заробітної плати на картку українського банку та їй було відмовлено у виплатах як допомозі біженцям чи їх скасували. Більше того, відомі випадки, коли люди офіційно працевлаштовані за кордоном і у статусі біженця продовжують отримувати допомогу від країн ЄС", – розповідає Максим Боярчуков.

Фото: Віддалена робота в коворкінгу (unsplash.com/cowomen)

Чи треба платити податки в ЄС із української зарплати

Між Україною та багатьма країнами ЄС укладено міжурядові договори (міжнародні договори), якими визначено питання усунення подвійного оподаткування, звертає увагу юрист.

"В цій частині слід зауважити, що податки з доходів, які отримані в Україні, сплачуються до державного бюджету України. Більше того, українська компанія виступає податковим агентом і при нарахуванні заробітної плати самостійно утримує податки з доходу фізичної особи та сплачує їх до державного бюджету незалежно від бажання працевлаштованого", – пояснює він.

Якщо людина офіційно працює у країні ЄС, то податки з доходів отриманих у цій країні, вона сплачує до відповідного державного бюджету цієї країни.

Нагадаємо, ми писали, як продовжити платити податки в Україні, якщо виїхали за кордон.

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