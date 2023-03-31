Можно ли беженцам в ЕС работать в Украине удаленно: объяснение юриста

Миллионы украинцев вынужденно уехали в Европу из-за войны. Во многих странах денежную помощь беженцам выплачивают как поддержку на период безработицы.

Можно ли жить в ЕС и работать удаленно на украинскую компанию, и не потеряют ли украинцы помощь в стране пребывания, РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.

Можно ли потерять помощь в ЕС, получая зарплату из Украины

На сегодняшний день подход к регулированию трудовых правоотношений в Украине достаточно широкий и прогрессивный – законодательством предусмотрена возможность оформлять работников на дистанционную работу, отмечает эксперт.

"Если профессиональная деятельность человека позволяет проживать за пределами Украины и работать на украинскую компанию, в этом вопросе законодательных запретов нет, и он будет получать заработную плату на карту украинского банка", – отмечает он.

Между тем многие беженцы опасаются, что их могут лишить денежной помощи в стране пребывания, если у них будут доходы из Украины.

"На сегодняшний день нам не известны случаи, в частности, в Польше и Германии, когда человек получает доход в виде заработной платы на карту украинского банка и ему было отказано в выплатах в качестве помощи беженцам или их отменили. Более того, известны случаи, когда люди официально трудоустроенны за границей и в статусе беженца продолжают получать помощь от стран ЕС", – рассказывает Максим Боярчуков.

Фото: Удаленная работа в коворкинге (unsplash.com/cowomen)

Нужно ли платить налоги в ЕС с украинской зарплаты

Между Украиной и многими странами ЕС заключены межправительственные договоры (международные договоры), которыми определены вопросы устранения двойного налогообложения, обращает внимание юрист.

Более того, украинская компания выступает налоговым агентом и при начислении заработной платы самостоятельно удерживает налоги с дохода физического лица и уплачивает их в государственный бюджет независимо от желания трудоустроенного", – объясняет он.

Если человек официально работает в стране ЕС, то налоги с доходов, полученных в этой стране, он платит в соответствующий государственный бюджет этой страны.

Напомним, мы писали, как продолжить платить налоги в Украине, если уехали за границу.

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