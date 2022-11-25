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Чи досі можна виїхати з України за внутрішнім паспортом: відповідь ДПСУ

Фото: Пункт пропуску на кордоні України (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У перші місяці війни українці могли виїхати у сусідні країни із тими документами, які у них були на руках, тобто із "внутрішніми" паспортами також. Така домовленість була у зв'язку із екстреною евакуацією наших громадян.

Із якими документами можна зараз виїхати за кордон, розповів у коментарі TRAVEL РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Як і раніше, основний документ, з яким громадяни України мають право перетинати кордон – це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, простіше – закордонний паспорт", – пояснює він.

Для дітей, які не досягли 16-річного віку, виїзд за межі України може здійснюватися за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини – у разі відсутності паспорта.

"В окремих випадках дорослі українці можуть перетнути кордон на виїзд з внутрішнім паспортом – лише у разі, якщо вони слідують з районів, де ведуться бойові дії і вони рятуються від війни та не можуть собі оформити закордонні паспорти", – зазначає речник Держприкордонслужби.

Фото: Діти до 16 років можуть виїхати за свідоцтвом про народження (facebook.com/zahidnuy.kordon)

У відомстві звертають увагу громадян: краще все-таки їхати з закордонним паспортом, бо саме цей документ може знадобитися для перебування за кордоном, що обумовлено законодавством країн.

Нагадаємо, ми писали, що у ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали з України за минулу добу.

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