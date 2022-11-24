Вже тенденція. У ДПСУ розповіли, скільки людей виїхали з України за добу

Учорашній блекаут в Україні не спонукав українців терміново виїхати за кордон. За минулу добу з країни виїхали 32 тисяч осіб, в'їхали – 31 тисяча людей, з яких 28 тисяч – наші співвітчизники.

Останнім часом прикордонники не фіксують масового перетину кордону громадянами ні на виїзд з України, ні на в’їзд. Про це TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"В останні місяці пасажиропотік знижується"

Ажіотажу на кордоні немає, звертає увагу прес-секретар Держприкордонслужби.

"За останній час ця тенденція не змінюється. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80 тисяч осіб в обох напрямках. Останні кілька днів – 75 тисяч осіб", – зазначає він.

В окремі дні, зазвичай перед вихідними, більше громадян перетинають кордон на виїзд, ніж на в’їзд, проте і тоді різниця між виїздом і в’їздом невелика.

Фото: За добу 23 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 63 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів – в обидва боки (facebook.com/zahidnuy.kordon)

"В інші дні тижня переважає в’їзд громадян, які перетинають кордон, над виїздом. Тобто у відсотковому співвідношенні пасажиропотік коливається 50 на 50. Окремо відмічу, що росту пасажиропотоку не спостерігається протягом останніх місяців. Він навпаки зменшився",– звертає увагу Андрій Демченко.

За його даними, у жовтні загальна інтенсивність пасажиропотоку знизилась на 5%. Між вереснем і серпнем зменшення становило 10%. Тенденція до зменшення відмічається і в цьому місяці.

Відзначимо, пропускні пункти на кордоні України та Молдови призупинили роботу: які саме.