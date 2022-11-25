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Можно ли до сих пор выехать из Украины по внутреннему паспорту: ответ ГПСУ

Фото: Пункт пропуска на границе Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В первые месяцы войны украинцы могли уехать в соседние страны с теми документами, которые у них были на руках, то есть с "внутренними" паспортами. Такая договоренность была связана с экстренной эвакуацией наших граждан.

С каими документами можно сейчас выехать за границу, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По-прежнему основной документ, с которым граждане Украины имеют право пересекать границу – это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, проще – загранпаспорт", – объясняет он.

Для детей, не достигших 16-летнего возраста, выезд за пределы Украины может производиться при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка – в случае отсутствия паспорта.

"В отдельных случаях взрослые украинцы могут пересечь границу на выезд с внутренним паспортом - только в случае, если они следуют из районов, где ведутся боевые действия и они спасаются от войны и не могут оформить себе заграничные паспорта", – отмечает спикер Госпогранслужбы.

Фото: Дети до 16 лет могут выехать по свидетельству о рождении (facebook.com/zahidnuy.kordon)

В ведомстве обращают внимание граждан: лучше все-таки ехать с заграничным паспортом, потому что именно этот документ может понадобиться для пребывания за границей, что обусловлено законодательством стран.

Напомним, мы писали, что в ГНСУ рассказали, сколько людей уехали из Украины за минувшие сутки.

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Государственная пограничная службаГраница с Украиной