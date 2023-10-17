Чи безпечно зараз подорожувати до Єгипту чи Йорданії: поради туристам

Загострення конфлікту на Близькому Сході для багатьох туристів поставило під сумнів заплановану подорож у цей регіон. Мандрівників хвилює безпека у Єгипті та Йорданії.

Які рекомендації дає з приводу поїздок до Ізраїлю та сусідніх країн МЗС Британії, РБК-Україна розповідає з посиланням на The Independent.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ (FCDO) застерігає британців від поїздок до Ізраїлю та палестинських територій. Хоча комерційні рейси тривають, будь-який формат туризму буде недоречним, а туристична страховка не буде дійсною.

Також МЗС застерігає від поїздок до Іраку, Лівану та Сирії. В інших країнах слід уникати відвідування окремих регіонів:

Єгипет: відвідування більшої частини країни заборонено. Але МЗС не не застерігає від подорожей у туристичні райони: все узбережжя Червоного моря, долина Нілу від кордону з Суданом до Середземного моря, включаючи Абу-Сімбел, Асуан, Луксор, Каїр та піраміди та Олександрію.

від кордону з Суданом до Середземного моря, включаючи Абу-Сімбел, Асуан, Луксор, Каїр та піраміди та Олександрію. Йорданія: заборонено відвідувати лише 3 км території вздовж сирійського кордону.

Саудівська Аравія: заборонена лише 10-кілометрова смуга території вздовж єменського кордону.

Між тим, МЗС Британії вважає, що Йорданія достатньо безпечна для британських туристів. Така сама позиція у рекомендаціях мандрівників від урядів Австралії та США. Літаки, які здійснюють рейси в Амман, уникають повітряного простору Ізраїлю.

У Єгипті також не змінився загальний рівень безпеки – конфлікт не вплинув на туристів на курортах, у містах і археологічних локаціях. Рейси поблизу Ізраїлю не здійснюються.

Круїзи по східному Середземному морю, Суецькому каналу і Червоному морю тривають. Найближчими тижнями всі заходи в ізраїльські порти скасовані. Єдине попередження туристам – заборона фотографувати військові об'єкти.

Тим часом до Ізраїлю продовжують польоти усі три ізраїльські авіакомпанії та деякі міжнародні перевізники. Більшість авіакомпаній опублікували умови обміну або повернення квитків на рейси до Ізраїлю.

Також ми писали, що у Єгипті будують залізницю від пляжів до пірамід. Нова гілка залізничної мережі з'єднає всі види туристичних зон.