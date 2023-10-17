Безопасно ли сейчас путешествовать в Египет или Иорданию: советы туристам

Обострение конфликта на Ближнем Востоке для многих туристов поставило под вопрос запланированное путешествие в этот регион. Путешественников волнует безопасность в Египте и Иордании.
Какие рекомендации дает по поводу поездок в Израиль и соседние страны МИД Британии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Independent.
Отмечается, что Министерство иностранных дел (FCDO) предостерегает британцев от поездок в Израиль и палестинские территории. Хотя коммерческие рейсы продолжаются, любой формат туризма будет неуместен, а туристическая страховка не будет действительной.
Также МИД предостерегает от поездок в Ирак, Ливан и Сирию. В других странах следует избегать посещения отдельных регионов:
Между тем МИД Британии считает, что Иордания достаточно безопасна для британских туристов. Такая же позиция в рекомендациях путешественников от правительств Австралии и США. Самолеты, совершающие рейсы в Амман, избегают воздушного пространства Израиля.
В Египте также не изменился общий уровень безопасности – конфликт не повлиял на туристов на курортах, городах и археологических локациях. Рейсы вблизи Израиля не совершаются.
Круизы по восточному Средиземному морю, Суэцкому каналу и Красному морю продолжаются. В ближайшие недели все мероприятия в израильские порты отменены. Единственное предупреждение туристам – запрет фотографировать военные объекты.
Тем временем в Израиль продолжают полеты все три израильских авиакомпании и некоторые международные перевозчики. Большинство авиакомпаний опубликовали условия обмена или возврата билетов на рейсы в Израиль.
Также мы писали, что в Египте строят железную дорогу от пляжей до пирамид. Новая ветвь железнодорожной сети соединит все виды туристических зон.