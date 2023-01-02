Чи анулюють статус UKR у Польщі через візу в Канаду: пояснення юриста

Тимчасовий захист у Польщі з початку війни отримали понад 1,5 млн українців. Втім, останнім часом в соцмережах обговорюється скасування статусу UKR нібито через відкриття візи в Канаду, як це офіційно запроваджено у Чехії.
Чи анулюють у Польщі статус UKR через відкриту візу в Канаду, TRAVEL РБК-Україна розповів юрист Микола Семеняка, який надає супровід із легалізації українців у Польщі.
Про скасування статусу тимчасового захисту (індивідуальний номер PESEL із приміткою UKR) українці в Польщі останнім часом дізнаються випадково – під час відвідування установи чи медичного закладу, де цей номер необхідно показувати.
Наприклад, українці діляться інформацією в соцмережах, що їм не вдалося відновити статус UKR після поїздки в Україну та через наявність візи в Канаду в паспорті.
"Спецзакон у Польщі не передбачає втрачання статусу або прав, передбачених законом, окрім виїзду з Польщі на понад 1 місяць. Тому на 31 грудня 2022 року не має підстав анулювання статусу UKR з інших причин, зокрема, у зв'язку із отриманням візи у Канаду. Наразі Польща не перейняла практику Чехії у цій справі", – пояснює Микола Семеняка.
За його словами, наразі статус UKR може бути скасований через помилку, якщо не брати до уваги законодавство.
"Можливо, виникають помилки в системі, тому що весь час тривають роботи щодо повного поєднання системи між різними органами влади, включаючи в перелік ZUS (Заклад соціального страхування). Саме ZUS надає соціальну допомогу українцям. Додатково статус може бути "скасований" з причини отримання нового паспорту вже в Польщі, перетину кордону на різних паспортах або заповнення помилкових даних на кордоні", – перелічив причини юрист.
Законодавством на даний момент не регламентується скільки разів можна поновлювати статус UKR після тривалого виїзду чи ануляції через помилку, зазначає Микола Семеняка.
"Тому втрачати і поновлювати цей статус теоретично можна щомісяця. Але для запобігання проблем треба відновлювати свої дані, а у випадку запиту ZUS щодо верифікації перебування особи – реагувати на цей запит", – радить фахівець.
Самостійно перевірити свій статус в реєстрі PESEL можна за посиланням.
Нагадаємо, ми писали, що віза в Канаду анулює тимчасовий захист в країні ЄС.
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