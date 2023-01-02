Чи анулюють статус UKR у Польщі через візу в Канаду: пояснення юриста

Тимчасовий захист у Польщі з початку війни отримали понад 1,5 млн українців. Втім, останнім часом в соцмережах обговорюється скасування статусу UKR нібито через відкриття візи в Канаду, як це офіційно запроваджено у Чехії.

Чи анулюють у Польщі статус UKR через відкриту візу в Канаду, TRAVEL РБК-Україна розповів юрист Микола Семеняка, який надає супровід із легалізації українців у Польщі.

Скасування статусу UKR може бути через отримання нових документів

Про скасування статусу тимчасового захисту (індивідуальний номер PESEL із приміткою UKR) українці в Польщі останнім часом дізнаються випадково – під час відвідування установи чи медичного закладу, де цей номер необхідно показувати.

Наприклад, українці діляться інформацією в соцмережах, що їм не вдалося відновити статус UKR після поїздки в Україну та через наявність візи в Канаду в паспорті.

"Спецзакон у Польщі не передбачає втрачання статусу або прав, передбачених законом, окрім виїзду з Польщі на понад 1 місяць. Тому на 31 грудня 2022 року не має підстав анулювання статусу UKR з інших причин, зокрема, у зв'язку із отриманням візи у Канаду. Наразі Польща не перейняла практику Чехії у цій справі", – пояснює Микола Семеняка.

За його словами, наразі статус UKR може бути скасований через помилку, якщо не брати до уваги законодавство.

"Можливо, виникають помилки в системі, тому що весь час тривають роботи щодо повного поєднання системи між різними органами влади, включаючи в перелік ZUS (Заклад соціального страхування). Саме ZUS надає соціальну допомогу українцям. Додатково статус може бути "скасований" з причини отримання нового паспорту вже в Польщі, перетину кордону на різних паспортах або заповнення помилкових даних на кордоні", – перелічив причини юрист.

Фото: Отримання нових документів у Польщі (gettyimages.com)

Скільки разів можна поновлювати статус UKR

Законодавством на даний момент не регламентується скільки разів можна поновлювати статус UKR після тривалого виїзду чи ануляції через помилку, зазначає Микола Семеняка.

"Тому втрачати і поновлювати цей статус теоретично можна щомісяця. Але для запобігання проблем треба відновлювати свої дані, а у випадку запиту ZUS щодо верифікації перебування особи – реагувати на цей запит", – радить фахівець.

Самостійно перевірити свій статус в реєстрі PESEL можна за посиланням.

Нагадаємо, ми писали, що віза в Канаду анулює тимчасовий захист в країні ЄС.

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