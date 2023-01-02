Аннулируют ли статус UKR в Польше из-за визы в Канаду: объяснение юриста

Временную защиту в Польше с начала войны получили более 1,5 млн украинцев. Впрочем, в последнее время в соцсетях обсуждается отмена статуса UKR якобы из-за открытия визы в Канаду, как официально введено в Чехии.
Аннулируют ли в Польше статус UKR из-за открытой визы в Канаду, TRAVEL РБК-Украина рассказал юрист Николай Семеняка, который оказывает сопровождение по легализации украинцев в Польше.
Об отмене статуса временной защиты (индивидуальный номер PESEL с примечанием UKR) украинцы в Польше в последнее время узнают случайно – во время посещения учереждения или медицинского заведения, где этот номер необходимо показывать.
К примеру, украинцы делятся информацией в соцсетях, что им не удалось восстановить статус UKR после поездки в Украину и из-за наличия визы в Канаду в паспорте.
"Спецзакон в Польше не предусматривает утрату статуса или прав, предусмотренных законом, кроме выезда из Польши более чем на 1 месяц. Поэтому на 31 декабря 2022 года нет оснований аннулировать статус UKR по другим причинам, в частности, в связи с получением визы в Канаду. Польша не переняла практику Чехии по этому делу", – объясняет Николай Семеняка.
По его словам, статус UKR может быть отменен из-за ошибки, если не принимать во внимание законодательство.
"Возможно, возникают ошибки в системе, потому что все время продолжаются работы по полному соедиению системы между разными органами власти, включая в перечень ZUS (Учреждение социального страхования). Именно ZUS оказывает социальную помощь украинцам. Дополнительно статус может быть "отменен" по причине получения нового паспорта уже в Польше, пересечения границы на разных паспортах или заполнения ложных данных на границе", – перечислил причины юрист.
Законодательством на данный момент не регламентируется сколько раз можно возобновлять статус UKR после длительного выезда или аннуляции по ошибке, отмечает Николай Семеняка.
"Поэтому терять и восстанавливать этот статус теоретически можно ежемесячно. Но для предотвращения проблем нужно восстанавливать свои данные, а в случае запроса ZUS о верификации пребывания лица – реагировать на этот запрос", – советует специалист.
Самостоятельно проверить свой статус в реестре PESEL можно по ссылке.
Напомним, мы писали, что виза в Канаду аннулирует временную защиту в стране ЕС.
Также мы рассказывали, как украинцам с временной защитой в Польше ездить по ЕС.