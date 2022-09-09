Четыре месяца бесплатно. В Испании ввели новый проездной на электрички и поезда

Абонемент выдают под залог и с регистрацией

В Испании начал действовать бесплатный проезд в поездах средней дальности для тех, кому нужно часто ездить на работу и учебу. Программа продлится 4 месяца до конца года.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает о нововведении и как на инициативу правительства реагируют люди.

Бесплатные проездные: залог и условия проезда

Жители Испании с 1 сентября могут бесплатно ездить пригородными электричками и поездами региональных линий, а некоторыми поездами дальнего следования - со скидкой. На финансирование программы из госбюджета страны выделили 200 млн евро, сообщала DW.

Такой шаг был ''частью национального плана борьбы с социально-экономическими последствиями войны в Украине''. Также – по аналогии с "билетом за 9 евро" в Германии – целью было побудить людей пересесть на общественный транспорт, чтобы снизить энергетическую зависимость страны и влияние инфляции на бюджет жителей.

Фото: Беженцы в Испании (gettyimages.com)

С 24 августа началась продажа абонементов для неограниченных поездок бесплатно на поезда Cercanias, Rodalies и Media Distancia Convencional на период с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.

Бесплатные проездные на Cercanías можно получить через приложение Renfe Cercanías – там сгенерируется QR-код, который будет действителен в течение четырех месяцев и будет храниться в приложении. Проездные можно получить также в виде пластиковой карты на вокзалах страны.

Особенность абонементов – они именные и действуют только в том регионе, где проживает пассажир. Рассчитаны абонементы на тех, кто регулярно ездит на работу или учебу – предполагается, что льгота поможет им сэкономить до 1000 евро. Чтобы избежать злоупотреблений, берут залог 10 евро с пассажиров электричек и 20 евро – с тех, кто ездит в региональных поездах. Если человек воспользуется проездным меньше 16 раз, залог ему не вернут.

По данным национальной железнодорожной компании Renfe, маршруты средней дальности – от 60 до 300 км. Но есть и исключения - более длинные маршруты, например, связывающие Мадрид с Кантабрией, Валенсией или Андалусией, тоже считаются средней дальности.

Фото: Бесплатный проездной дествует в регионе пассажира (facebook.com/antena3noticias)

Для пассажиров региональных скоростных поездов вводят отдельную льготу – скидку 50% на билеты. Также 50% скидки можно будет получить за билеты, которые были проданы на осень до начала действия акции по бесплатным проездным.

Что говорят жители о бесплатном проезде в Испании

В первые дни сентября бесплатные абонементы зарегистрировали уже 400 тысяч человек. Когда в августе правительство Испании объявило, что люди смогут бесплатно приобретать билеты для проезда на поезде, ожидались давки в поездах и толпы на перронах. Но первые же дни действия программы в больших городах показали, что ажиотажа не случилось, рассказали в El Pais.

В Барселоне, вопреки предположениям, в первый день толп не было даже на главных вокзалах, таких как Сантс или площадь Каталонии.

"Это как обычный день, но с бесплатным поездом", - сказала журналистам объясняет 46-летняя Паулина Катаньо, которая с утра отправилась на работу в Молле-дель-Вальес.

В Мадриде сотрудники Renfe чаще всего слышали фразу "это по подписке". И в Чамартине, и в Аточе, двух больших мадридских станциях, в первый день были небольшие очереди у ​​автоматов самообслуживания.

Фото: Пассажиры на станции (pixabay.com)

54-летняя Кармен Санс – постоянная пассажирка железных дорог. Он живет в Виланова-и-ла-Жельтру, но уже много лет работает в Барселоне, куда ей приходится ехать 40 минут. Раньше билет на 10 поездок обходился ей 39,2 евро. Теперь это бесплатно.

"Мой карман это оценит, но все равно это временно. Я почти ничего не экономлю", — говорит Ориол Фальгера, 29 лет.

Бесплатные проездные действительны только для поездов, хотя для метро и автобусов городской транспорт Барселоны сделал скидку до 50%.

Наиболее распространенная категория пользователей, которые приобретают новый абонемент – те, кто используют электрички или поезда средней дальности для поездок между своим домом и местом работы или учебы. Однако есть исключения.

"Я не ездил на поезде почти 20 лет, обычно езжу на машине. Но моя мать только что поселилась в Гвадалахаре, и бесплатный абонемент помогает чаще навещать ее", - поделился 67-летний Хорхе Руйперес.

Мерседес Сималь регулярно ездит между Хаэном и Мадридом по работе. Это первый раз, когда он взял абонемент, потому что раньше ездил также на своей машине. Теперь выгоднее пользоваться поездом, ведь базовый билет между Мадридом и Хаэном в одну сторону стоит от 36,55 до 72,8 евро.

Испанцы оценили преимущества бесплатных поездок и высказываются в пользу более длительного периода действия проездных. Возможность со временем продлить бесплатный проезд допускают в министерстве транспорта страны.

Напомним, мы писали, что в Германии продлят билеты за 9 евро.