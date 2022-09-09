Чотири місяці безплатно. В Іспанії ввели новий проїзний на електрички та потяги

Абонемент видають під заставу і з реєстрацією

В Іспанії почав діяти безкоштовний проїзд у поїздах середньої дальності для тих, кому потрібно часто їздити на роботу і навчання. Програма триватиме 4 місяці до кінця року.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про нововведення і як на ініціативу уряду реагують люди.

Безплатні проїзні: застава та умови проїзду

Жителі Іспанії з 1 вересня можуть безплатно їздити приміськими електричками та поїздами регіональних ліній, і деякими поїздами далекого прямування - зі знижкою. На фінансування програми з держбюджету країни виділили 200 млн євро, повідомляла DW.

Такий крок був "частиною національного плану боротьби з соціально-економічними наслідками війни в Україні''. Також - за аналогією з "квитком за 9 євро" в Німеччині – метою було спонукати людей пересісти на громадський транспорт, щоб знизити енергетичну залежність країни і вплив інфляції на бюджет жителів.

Фото: Біженці в Іспанії (gettyimages.com)

Із 24 серпня розпочався продаж абонементів для необмежених поїздок безкоштовно на поїзди Cercanias, Rodalies і Media Distancia Convencional на період з 1 вересня по 31 грудня 2022 року.

Безкоштовні проїзні на Cercanías можна отримати через додаток Renfe Cercanías - там згенерується QR-код, який буде дійсний протягом чотирьох місяців і зберігатиметься в додатку. Проїзні можна отримати також у вигляді пластикової карти на вокзалах країни.

Особливість абонементів - вони іменні й діють тільки в тому регіоні, де проживає пасажир. Розраховані абонементи на тих, хто регулярно їздить на роботу або навчання – передбачається, що пільга допоможе їм заощадити до 1000 євро. Щоб уникнути зловживань, беруть заставу 10 євро з пасажирів електричок і 20 євро – з тих, хто їздить в регіональних поїздах. Якщо людина скористається проїзним менше 16 разів, заставу їй не повернуть.

За даними національної залізничної компанії Renfe, маршрути середньої дальності - від 60 до 300 км. Але є і винятки - довші маршрути, наприклад, що зв'язують Мадрид з Кантабрією, Валенсією або Андалусією, теж вважаються середньої дальності.

Фото: Безкоштовний проїзний діє в регіоні пасажира (facebook.com/antena3noticias)

Для пасажирів регіональних швидкісних поїздів вводять окрему пільгу - знижку 50% на квитки. Також 50% знижки можна буде отримати за квитки, які були продані на осінь до початку дії акції за безкоштовними проїзними.

Що кажуть жителі про безплатний проїзд в Іспанії

У перші дні вересня безкоштовні абонементи зареєстрували вже 400 тисяч осіб. Коли в серпні уряд Іспанії оголосив, що люди зможуть безкоштовно купувати квитки для проїзду на поїзді, очікувалася тиснява в поїздах і натовпи на перонах. Але перші ж дні дії програми у великих містах показали, що ажіотажу не сталося, розповіли в El Pais.

У Барселоні, всупереч припущенням, в перший день натовпів не було навіть на головних вокзалах, таких як Сантс або площа Каталонії.

"Це як звичайний день, але з безкоштовним поїздом", - сказала журналістам 46-річна Пауліна Катаньо, яка з ранку вирушила на роботу в Молле-дель-Вальєс.

У Мадриді співробітники Renfe найчастіше чули фразу "це за передплатою". І в Чамартіні, і в Аточе, двох великих мадридських станціях, в перший день були невеликі черги біля автоматів самообслуговування.

Фото: Пасажири на станції (pixabay.com)

54-річна Кармен Санс - постійна пасажирка залізниці. Він живе в Віланова-і-ла-Жельтру, але вже багато років працює в Барселоні, куди їй доводиться їхати 40 хвилин. Раніше квиток на 10 поїздок обходився їй 39,2 євро. Тепер це безкоштовно.

"Моя кишеня це оцінить, але все одно це тимчасово. Я майже нічого не економлю", - каже Оріол Фальгера, 29 років.

Безкоштовні проїзні дійсні тільки для поїздів, хоча для метро і автобусів міський транспорт Барселони зробив знижку до 50%.

Найбільш поширена категорія користувачів, які купують новий абонемент – ті, хто використовують електрички або поїзди середньої дальності для поїздок між своїм будинком і місцем роботи або навчання. Однак є винятки.

"Я не їздив у поїзді майже 20 років, зазвичай їжджу машиною. Але моя мати нещодавно оселилася в Гвадалахарі, і безкоштовний абонемент допомагає частіше відвідувати її", - поділився 67-річний Хорхе Руйперес.

Мерседес Сімаль регулярно їздить між Хаеном і Мадридом по роботі. Це перший раз, коли він взяв абонемент, тому що раніше їздив також своєю машиною. Тепер вигідніше користуватися поїздом, адже базовий квиток між Мадридом і Хаеном в одну сторону коштує від 36,55 до 72,8 євро.

Іспанці оцінили переваги безкоштовних поїздок і висловлюються на користь більш тривалого періоду дії проїзних. Можливість згодом продовжити безкоштовний проїзд допускають у міністерстві транспорту країни.

Нагадаємо, ми писали, що у Німеччині продовжать квитки за 9 євро.